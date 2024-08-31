وزارة التعليم ترصد 4 حالات غش بامتحان الكيمياء والجغرافيا للثانوية دور ثان

كتب محمود طه حسين

أدى طلاب الثانوية العامة، صباح اليوم، امتحانات الدور الثانى لإتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، حيث أدى طلاب الشعبة العلمية (العلوم والرياضة) الامتحان فى مادة الكيمياء، وذلك خلال الفترة الأولى، بإجمالى عدد (١٥٥٠٧) طالب/طالبة، بينما أدى طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية امتحان الدور الثانى فى مادة الجغرافيا بإجمالى عدد (٦٠٦١) طالب/طالبة.

كما أدى طالبان بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا امتحان مقاييس المفاهيم (الفيزياء).

وحرص الدكتور أحمد ضاهر، نائب الوزير، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، قبل بدء الامتحانات، على التواصل مع جميع مديرى المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، كما اطمأن على تواجد ممثلى وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

وأكد نائب الوزير، على متابعة جميع مراحل العمل بامتحانات الدور الثانى للثانوية العامة بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وتمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكترونى بغرفة العمليات المركزية من رصد 4 حالات غش، حيث تم ضبط طالبة بلجنة بإدارة النزهة التعليمية بمحافظة القاهرة أثناء امتحان مادة الجغرافيا خلال محاولة الغش الإلكترونى باستخدام الهاتف المحمول، وضبط طالبة بلجنة بإدارة شرق الزقازيق بمحافظة الشرقية أثناء محاولة الغش الإلكترونى باستخدام الهاتف المحمول أثناء امتحان مادة الجغرافيا، كما تم ضبط طالب بلجنة بإدارة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة أثناء محاولة الغش الإلكترونى باستخدام الهاتف المحمول أثناء امتحان مادة الكيمياء، وظبط طالب آخر بلجنة بإدارة الشروق بمحافظة القاهرة أثناء محاولة الغش الإلكترونى باستخدام الهاتف المحمول أثناء امتحان مادة الكيمياء.

وقد تم التحفظ على أجهزة الهواتف المستخدمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب المذكورين، وتطبيق القرار الوزارى رقم (٣٤) لسنة ٢٠١٨ بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (٢٠٥) لسنة ٢٠٢٠ بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

وتشدد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على عدم استخدام الطلاب أى من وسائل الغش المختلفة، مؤكدة على التصدى لأى محاولات غش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات تحدث بالامتحانات.

ومن المقرر أن يؤدى طلاب الثانوية العامة بالشعبة العلمية(الرياضيات) امتحان الدور الثاني غدًا الأحد الموافق ١ سبتمبر ٢٠٢٤، فى مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا)، كما يؤدى طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا امتحان اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء - الچيولوچيا).