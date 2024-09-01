ضبط 5.5 أسمدة ودقيق وتحرير 16 مخالفة خلال حملة تموينية بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

ضبطت مديرية التموين بالشرقية 5 أطنان و500 كيلو أسمدة ودقيق سياحي و300 لتر سولار جميعهم مجهولي المصدر بأولاد صقر وحررت 16 مخالفة تموينية.

تم شن حملة تفتيشية ورقابية مفاجئة من إدارة تموين أولاد صقر برئاسة محمد شعير مدير الإدارة ومفتشي الإدارة، أسفرت عن ضبط 5 طن سماد محسن مجهول المصدر وتم تحرير محضر رقم 9700 جنح أولاد صقر.

وتم ضبط 500 كيلو دقيق مجهول المصدر، وتم تحرير محضر رقم 9802 جنح، و300 لتر سولار مجهول المصدر، وتم تحرير محضر رقم 9801 جنح، وتحرير 5 محاضر لبيع السجائر أزيد من السعر الرسمي، و7 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و 4 محاضر لعدم حمل شهادة صحية.