مصادرة 2450 ساعة مقلدة و3 طن سكر ودقيق بحملات رقابية بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

حررت مديرية التموين بالشرقية، 128 محضراً وضبط 2450 ساعة مقلده و3 طن دقيق سكر و1154 زجاجة زيت جميعهم سلع مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء.

وأوضح المهندس عبدالكريم عوض الله مدير مديرية تموين الشرقية، أن المديرية مستمرة بتوجيه ضربات متلاحقة بالتنسيق مع مباحث التموين ومديرية الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق، والتصدي لعمليات تهريب السلع وتخزينها بهدف إعادة بيعها بالسوق السوداء، وضبط المتلاعبين في أسعار السلع المدعمة والمتاجرين بالسلع الفاسدة منتهية الصلاحية.

قامت مديرية التموين بشن عدد من الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية لأحكام الرقابة علي حركة البيع والشراء بنطاق المحافظة ، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 128 محضراً منها 91 محضراً ضد مخابز بلدية وسياحية لوجود مخالفات ما بين نقص وزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والإشتراطات الصحية ، ومخابز تعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة ، وغلق 2مخبز ، فضلاً عن تحرير 37 محضراً فى حملات رقابية على الأسواق ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز لوجود مخالفات ما بين عدم الإعلان عن سعر المنتجات المعروضة وعدم صلاحية السلع للإستخدام الآدمي .

هذا وقد تم تحرير محاضر حيال أصحاب منشآت تعمل بدون ترخيص ومحاضر غش تجارى ضد تجار تموينين مخالفين ، ومصادرة 2450ساعة مقلده لعلامات تجارية مشهورة في مصانع تعمل بدون ترخيص وتم تحرير محضر رقم 12291 جنح الحسينية .

كما تم ضبط طن و350 كيلو دقيق بلدي مدعم مخصص للمخابز البلدية داخل أحد المخازن وتحرير محضر 12290 جنح الحسينية ، وكذا ضبط 1547 كيلو سكر تمويني و1145 زجاجة زيت وتحرير محضر رقم 14927 جنح ابو كبير.

