تفاصيل مبادرة "أحسن صاحب رياضى" لذوى الهمم والقدرات الخاصة بأسوان.. صور

أسوان- صلاح المسن

تشهد محافظة أسوان، تشكيل أندية التطوع لفعاليات مبادرة "أحسن صاحب رياضي" لذوي الهمم والقدرات الخاصة.

وأطلقت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة أسوان أولى فعاليات مبادرة "أحسن صاحب رياضي" للاشخاص ذوي الإعاقة بروحو تنافسية وبمشاركة شبابية.

ومركز شباب بدر، من مراكز الشباب التي شهدت فعاليات مبادرة "أحسن صاحب رياضي"، لذوي الإعاقة وعلي هامش الفعاليات تم تنفيذ عدد من الأنشطة الرياضية والترفيهية، وحملات التوعية أمام استاد اسوان الرياضي بمدينة أسوان.

وفعاليات مبادرة "أحسن صاحب رياضي"، لذوي الاعاقة تأتي في اطار التعاون بين وزارتي الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي ومؤسسة صناع الحياة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، حيث انطلقت عدد من الفعاليات والأنشطة داخل مراكز الشباب في 24 محافظة، علي مستوي محافظة الجمهورية، ضمن مبادرة "أحسن صاحب" للأشخاص ذوي الإعاقة.

وتم إطلاق مبادرة "أحسن صاحب"، لدمج ذوي الإعاقة في المجتمع، خلال شهر يوليو الماضي بمشاركة 1000 متطوع من متطوعي صناع الحياة مصر .

وشهدت المبادرة، وتستهدف فعاليات مبادرة "أحسن صاحب رياضي"، لذوي الاعاقة تعزيز دور الشباب في دمج ذوي الإعاقة في المجتمع وتحقيق المساواة للجميع، تأتي هذه الفعاليات كجزء من حملة "أحسن صاحب"، لنشر الوعي وتعريف الشباب على المبادرة وهدفها لتعزيز دمج الأشخاص ذوي الاعاقة في المجتمع وتقليل العزلة الإجتماعية لهم ومساعدتهم على التغلب على المشكلات التى تواجههم في المجتمع.

تضمنت فعاليات المبادرة بالتعاون مع مؤسسة صناع الحياة وأندية التطوع باسوان، ومكتب قادرون باختلاف باسوان تنفيذ يوم رياضي لذوي الاعاقة بمركز شباب بدر بمدينة أسوان، بمشاركة 50 مستفيد من الأشخاص ذوي الإعاقة

وقام بتنظيم الفعاليات 40 متطوعا ومتطوعة من أندية التطوع ومؤسسة صناع الحياة، وتم تقسيم المستفيدين إلى مجموعات لممارسة الألعاب الرياضية كرة القدم، والرسم بالألوان، والجري بين القراطيس، وعدد من الألعاب الصغيرة المختلفة، وشملت الفعاليات التصويب على المرمى، وفعالية للرسم وتلوين الحوائط وزراعة النباتات والأشجار بالإضافة الى التوعية الميدانية إقامة الكرنفالات وحملات طرق الأبواب، بجانب توزيع نشرات وأوراق واستيكر مبادرة "أحسن صاحب"، في مصر، بغرض شرح الفكرة والدعوة للاشتراك فيها من الأصحاء وذي الإعاقة .

كما تم تنظيم حملات للتوعية للمارة واصحاب المحلات التجارية وتوزيع الفلاير الخاص بمبادرة "أحسن صاحب رياضي ووضع الملصقات على جدران المحلات التجارية والشوارع الرئيسية للتعريف بكيفية التعامل مع الأشخاص ذوي الاعاقة من خلال مجموعة من الإرشادات.

الجدير بالذكر أن مبادرة "أحسن صاحب رياضي" جاءت تتويجاً للمعسكر التطوعي، والذى نظمته وزارة الشباب والرياضة،بمشاركة أندية التطوع بمديرية الشباب والرياضة باسوان والذى تم من خلاله تدشين مبادرة "أحسن صاحب رياضي"، وتبادل الخبرات بين أندية التطوع ومؤسسة صناع الحياة.

وتهدف التوعية بأهمية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع بشكل فعال وتحقيق المساواة بينهم وبين الجميع، ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع لديه خمسة محاور رئيسية وهي الصداقة الفردية، القيادة والتطوير الذاتي، الوظائف والفرص المهنية، العيش المستقل، والدمج الرقمي

كما تستهدف المبادرة تعزيز دور الشباب في دمج ذوي الإعاقة في المجتمع وتحقيق المساواة للجميع، وتأتي هذه الفعاليات كجزء من حملة "أحسن صاحب"، لنشر الوعي وتعريف الشباب على المبادرة وهدفها لتعزيز دمج الأشخاص ذوي القدرات والهمم في المجتمع وتقليل العزلة الإجتماعية لهم، ومساعدتهم على التغلب على المشكلات التى تواجههم في المجتمع.



تنفيذ فعاليات مبادرة "احسن صاحب رياضي" باسوان



برعاية وزارة الشباب والرياضة



بمشاركة 40 متطوع بأسوان



جانب من فاعليات أحسن صاحب