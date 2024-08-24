انطلاق مبادرة "أحسن صاحب رياضى" لذوي الهمم باستاد المنصورة الرياضى

الدقهلية - سارة الباز

أعلنت الدكتورة منى عثمان، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، عن إطلاق أندية التطوع لفعاليات مبادرة "أحسن صاحب رياضي" لذوي الهمم والقدرات الخاصة، بالملعب السباعي باستاد المنصورة الرياضي، وتنفيذ عدد من الأنشطة الرياضية والترفيهية، تحت إشراف سامح سليم، مدير الإدارة العامة للشباب، وحضور وتنفيذ نهى المنجي، منسق أندية التطوع بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، والدكتورة نانسي سمير عبد المنعم، منسق مكتب قادرون باختلاف بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، ومشاركة ذوي الهمم والقدرات الخاصة، والشباب والفتيات أعضاء أندية التطوع بالدقهلية.

جاءت فعاليات المبادرة في اطار التعاون بين وزارتي الشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، ومؤسسة صناع الحياة، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، حيث تنطلق مجموعة من الفعاليات، والأنشطة داخل مراكز الشباب في 24 محافظة ضمن مبادرة "أحسن صاحب" لذوي الهمم والقدرات الخاصة.

تستهدف المبادرة تعزيز دور الشباب في دمج ذوي الإعاقة في المجتمع، وتحقيق المساواة للجميع، وتأتي هذه الفعاليات كجزء من حملة "أحسن صاحب"؛ لنشر الوعي، وتعريف الشباب على المبادرة، وهدفها لتعزيز دمج الأشخاص ذوي القدرات، والهمم في المجتمع، وتقليل العزلة الإجتماعية لهم، ومساعدتهم على التغلب على المشكلات، التي تواجههم في المجتمع.

تضمنت فعاليات المبادرة تنفيذ يوم رياضي لذوي الهمم، والاحتياجات الخاصة بمحافظة الدقهلية بالملعب السباعي باستاد المنصورة الرياضي، وتوزيع تيشرتات على الأولاد، والبنات من ذوي الهمم، والقدرات الخاصة، وممارسة كرة القدم، ونط الحبل، والرسم بالألوان، والجري بين القراطيس، وعدد من الألعاب الصغيرة المختلفة بمشاركة عدد من الشباب والفتيات أعضاء أندية التطوع بالشباب والرياضة بالدقهلية.

جدير بالذكر أن مبادرة "أحسن صاحب رياضي" جاءت تتويجاً للمعسكر التطوعي، والذي نظمته وزارة الشباب والرياضة بمشاركة أندية التطوع بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، بحضور محمود عماشة، أحد أعضاء أندية التطوع بالدقهلية، والذي تم من خلاله تدشين مبادرة "أحسن صاحب رياضي"، وتبادل الخبرات بين أندية التطوع بالدقهلية ومؤسسة صناع الحياة.

يأتي تنفيذ فعاليات مبادرة "احسن صاحب رياضي" بالدقهلية، برعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، والدكتورة نجوى صلاح، رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، وإشراف طارق دهب، وكيل المديرية لشئون الشباب، والدكتور أيمن ربيع، وكيل المديرية لشئون الرياضة، وسامح سليم، مدير الإدارة العامة للشباب.