اليوم السابع
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في دورة الألعاب البارالمبية بباريس

القومى للإعاقة يهنئ منتخب مصر للكرة الطائرة جلوس بفوزه الساحق على فرنسا

الأحد، 01 سبتمبر 2024 08:55 م
القومى للإعاقة يهنئ منتخب مصر للكرة الطائرة جلوس بفوزه الساحق على فرنسا منتخب الكرة الطائرة جلوس بفوزه
كتب محمود راغب

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هنأت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، منتخب الكرة الطائرة جلوس بفوزه الساحق على منتخب فرنسا في ثاني مباريات الدور الأول بنتيجة 3-0 في دورة الألعاب البارالمبية المقامة حاليا بباريس في الفترة من 28 أغسطس حتى 8 سبتمبر.

وقالت المشرف العام على المجلس، أنها واثقة من قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة المصريين المشاركين في البطولة البارالمبية على تحقيق نتائج ساحقة كما عهدناهم دوما

وقدمت الدكتورة إيمان كريم، التهنئة لكافة لاعبي الفريق والجهاز الفني والإداري، وقدمت التهنئة ايضاً إلى مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، رئيس البعثة.

جدير بالذكر أن المنتخب المصري للكرة الطائرة جلوس يقع ضمن المجموعة الأولى التى تضم منتخبات فرنسا والبوسنة والهرسك وكازاخستان

 







القومى للإعاقه

المجلس القومى للاعاقه

منتخب مصر للكرة الطائرة جلوس

دورة الألعاب البارالمبية بباريس




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