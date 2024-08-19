القومى للإعاقة يبحث اليوم آليات ضبط منظومة استيراد سيارات معفاة من الجمارك

كتب ـ سيد الخلفاوى

يعقد المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، برئاسة الدكتورة إيمان كريم، اليوم، مؤتمرا صحفيا لمناقشة حلول بعض الإشكاليات والإعلان عن أوضاع ذوى الإعاقة، بمقر المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

ويناقش المؤتمر:

- نتائج ومؤشرات التقرير السنوي للمجلس والخاص برصد أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر.

- فتح حوار حول أهم التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة وفي مقدمتها آليات ضبط منظومة استيراد سيارات ذوي الإعاقة المعفاة من الجمارك.

- النقاش حول الإشكاليات التي تواجه بطاقة الخدمات المتكاملة وآليات الحل.

- الحديث عن خطة المجلس المستقبلية وأهم المبادرات والشراكات.

- نتائج الحوار المجتمعي الذي يقوم به المجلس مع الأشخاص ذوي الإعاقة.

- ما يستجد من موضوعات محل نقاش.