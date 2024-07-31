السكة الحديد تنظم ندوة بالبدرشين للتوعية بمخاطر رشق القطارات بالحجارة

كتب سيد الخلفاوى

عقدت هيئة السكة اليوم الأربعاء، ندوة بمركز ومدينة البدرشين بـ محافظة الجيزة، فى إطار تنفيذ تعليمات الفريق مهندس كامل الوزير – وزير النقل بعقد ندوات توعية للتصدى لظاهرة إلقاء الحجارة على القطارات وتعرضها للتخريب مما يؤثر على سلامة الركاب وقائدئ القطارات وتعطيل مسيرها، تحت رعاية المهندس محمد عامر – رئيس الهيئة.



وشارك فى الندوة عدد من قيادات الهيئة القومية لسكك حديد مصر وإيميل لطيف – عضو هيئة المدينة عن حزب مستقبل وطن ، وكاميل فوزى شاكر – عضو هيئة محافظة الجيزة عن حزب مستقبل وطن ، و أحمد محمد فهمى – مفتش بإدارة الأوقاف بالمدينة ووليد حسانين أبو الفضل – موظف بإدارة الأوقاف بالمدينة ، وطارق محمد على المتولى – إمام وخطيب بإدارة أوقاف البدرشين ،ومارسيل عوض ابراهيم – مساعدة أمينة مرأة حزب مستقبل وطن ونائب الأنبا يوليوس أسقف الخدمات ، و سوسنة ابراهيم جرجس – عضو أمانة مرأة بحزب مستقبل وطن، والقمص دميان توفيق – كاهن كنيسة العذراء مريم بالبدرشين ، وسيد طه عويس – رئيس حركة محطة البدرشين ، و على الوالى – أمين تنظيم حزب حماة وطن، ومرتجع أبو شميله – أمين حزب حماة وطن ، وناجى عبدالعظيم – مساعد أمين مركز البدرشين حزب حماة وطن، وعلام الطحاوى – أمين مساعد حزب حماة وطن ، وعبدالقادر همام – عضو حزب حماة وطن وعدد من الأهالى والمواطنين.

وأكدت الهيئة، أن الهدف الأساسى من عقد هذه الندوات هو التأكيد على ضرورة المشاركة الفعالة من وسائل الاعلام المختلفة، ودور العبادات من المساجد والكنائس وقصور الثقافة فى التصدى وتوعية الأطفال بمخاطر هذه الظاهرة السلبية والتى تتسبب في تعريض حياه المواطنين للخطر، بالاضافة الي الاخلال بسير مرفق عام وتخريب الممتلكات العامة بالسكك الحديدية وتوضيح مدى تأثيرها على عمليات التطوير التى تقوم بها وزارة النقل والهيئة القومية لسكك حديد مصر فى جميع القطاعات خاصة في ظل المبالغ الكبيرة التي خصصتها الدولة المصرية لإحداث هذه النقلة النوعية الكبيرة في قطاع السكك الحديدية ، حيث أن كل هذه التلفيات التى تحدث لزجاج العربات يتم صيانتها من ميزانية السكة الحديد الأمر الذى يشكل عبئاً كبيراً على تلك الميزانية التى يتم توجيهها إلى الصيانة الدورية للعربات والتطوير المستمر في مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

كما يتم التوضيح بأنه يتم تصوير مرتكبى مثل هذا السلوك السلبى ويتم إحالة مرتكب هذا السلوك إلى النيابة العامة بتهمة تخريب أموال الشعب وتعريض حياة المواطنين للخطر وتطبيق أقصى العقوبات ليكون بذلك عبرة لغيره من مرتكبى هذه السلوكيات.