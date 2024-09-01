اليوم السابع
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استمرار ضخ الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.. الأسعار

الأحد، 01 سبتمبر 2024 12:00 م
استمرار ضخ الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.. الأسعار الخضروات والفاكهة- أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية طرح السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.

وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية:

- الطماطم 20.5 جنيه.

- البصل 10 جنيهات .

‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ 25 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الجزر بـ 18 جنيها.

- بطاطا 12 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ 22 جنيها .

‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 10 جنيهات

- الكوسة بـ22 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الباذنجان العروس بـ14 جنيها.

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 18 جنيها.

- ‏الفلفل الألوان بـ 47.5 جنيها.

‏‎‏‎‏- الليمون بـ 8.5 جنيه.

- بطيخ 13.5 جنيه سعر الكيلو.

- الموز البلدي بـ 25 جنيها.

 







التموين

أسعار البصل اليوم

سعر البصل اليوم

البصل بمنافذ وزارة التموين

البصل بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

أسعار البصل بمنافذ التموين

سعر البصل بمنافذ التموين

اليوم السابع بلس

أسعار الخضراوات اليوم

أسعار الفاكهة اليوم

أسعار الخضروات بالمجمعات الاستهلاكية

أسعار الفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

سعر الفاكهة

سعر الخضروات

أسعار البصل



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