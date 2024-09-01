اليوم السابع
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الأحد، 01 سبتمبر 2024 03:38 م
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أمير الكويت يعزى البرهان فى ضحايا حادث انهيار سد أربعات وطوكر بشرق السودان

الأحد، 01 سبتمبر 2024 03:17 م
أمير الكويت يعزى البرهان فى ضحايا حادث انهيار سد أربعات وطوكر بشرق السودان أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح
أ ش أ

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أعرب أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الفيضانات الناتجة عن انهيار سد أربعات وطوكر شرق السودان وأسفرت عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين وتدمير للممتلكات والمرافق العامة.

وتمنى أمير الكويت في برقية العزاء التي أرسلها اليوم الأحد، إلى الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن رئيس مجلس السيادة الانتقالي لجمهورية السودان - من المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويلهم ذويهم جميل الصبر ويمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية وأن يتمكن المسؤولون في السودان من تجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية.







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