ألسن عين شمس تنظم اليوم التعريفي لبرامج الساعات المعتمدة.. التفاصيل

كتب محمود راغب

نظمت كلية الألسن بـ جامعة عين شمس، يوم تعريفي لبرامج الساعات المعتمدة، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، والدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية، بحضور رؤساء الأقسام و \أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وعدد من الطلاب و أولياء أمورهم.

وأكدت الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية، أن تلك البرامج التعليمية تهدف إلى إعداد كوادر من المترجمين المحترفين في مجالات الترجمة التحريرية والشفهية و تكنولوجيا الترجمة، قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل على المستوى المحلى والإقليمي والدولي، و إعداد متخصصين لشغل الوظائف المختلفة التى تحتاج إلى مهارات الترجمة المتخصصة والتحريرية والفورية، إلى جانب إعداد كوادر قادرة على الإسهام في عملية التعريب في المجالات العلمية كالطب والهندسة والعلوم والرياضيات وغيرها.

وأوضحت الدكتورة هالة سيد متولى، منسق عام الساعات المعتمدة بالكلية، الفرق بين النظام الفصلي و نظام الساعات المعتمدة يبدأ من الشهادة الخاصة بكل منهم؛ حيث تمنح الكلية بالنظام الفصلي شهادة ليسانس الألسن في الأدب واللغة، بينما تمنح الكلية لطالب الساعات المعتمدة شهادة ليسانس الترجمة المتخصصة، لافته إلى أن الفرق بين الشهادتين يوضح مدى التخصصية وصقل المترجم لتاهيلة لتخصص معين.

وقامت الدكتورة فيروز فؤاد، القائم بتيسير أعمال قسم اللغة الإنجليزية، والمشرف على برنامج الساعات المعتمدة باللغة الإنجليزية بالكلية، بشرح طبيعة برنامج الترجمة التحريرية والفورية باللغة الإنجليزية، وأوضحت تركيزه على تخريج مترجم متخصص إما في الترجمة التحريرية، أو الفورية والتحريرية، وقادر على التعامل مع كل انواع الترجمة وملم بأحدث الاتجاهات والتقنيات ومطلوب بشدة في سوق العمل سواء على مستوى المؤسسات الدولية أو المحلية.

وأوضحت أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع إدارة الترجمة بالأمم المتحدة لقسمي اللغة الانجليزية والفرنسية في إطار تقديم التدريبات اللازمة في مجال الترجمة، وقد تم بالفعل تعيين إثنين من الكوادر المتميزة من الكلية في مكتبي نيويورك وجينيف.

بينما تحدثت الدكتورة داليا جمال، القائم بتسيير أعمال قسم اللغة الايطالية، عن برنامج الترجمة المتخصصة في اللغة الإيطالية، موضحة أن وزارة الخارجية الإيطالية تدعم القسم بخبراء أجانب وعددهم 2 لإفادة الطلاب ليس فقط لغويا ولكن للعمل على إيجاد فرص عمل لهم، و تزود وزارة الخارجية الإيطالية مكتبة القسم الخاصة بأحدث الكتب التعليمية والثقافية وفي علوم الترجمة مجانا باعتبار القسم من أقدم أقسام إيطالية في الشرق الأوسط وترتبط نشأته بنشأة الكلية 1956-1957.

ولفتت إلى أن البرنامج يركز على مقررات الترجمة في مجالات الحياة المختلفة باستخدام التكنولوجيا لمواكبة تطورات العصر، موضحة أنه يوجد بروتوكولان تعاون مع أرقى الجامعات الإيطالية لإفادة الطالب من منح الدراسة بالخارج ، وتوجد نخبة من الأساتذة بالقسم الذين حصلوا على الدكتوراة من الخارج الذين لديهم خبرة بكل ما هو جديد في سوق العمل، كذلك توجد فرص عمل كثيرة للخريج وخاصة في مجال الصناعة والتجارة والغاز لكن لابد من تنمية مهارات الطالب عن طريق هذا البرنامج الذي أعد خصيصا لتخريج طالب يجيد الترجمة الشفهية والتحريرية.

بينما أشارت الدكتورة رانيا عادل، رئيس قسم اللغة الفرنسية، إلى برنامج الترجمة التحريرية والفورية باللغة الفرنسية، حيث أن قسم اللغة الفرنسية هو أول قسم تم إنشائه بالكلية ويضم عدد كبير من الأساتذة الحاصلين على جوائز دولية مثل وسام فارس من السفارة الفرنسية وجوائز النشر الدولي ومنهم من يتعاون في الترجمة الفورية مع منظمات دولية. كما أن خريجي البرنامج يستطيعون استكمال الدراسات العليا في فرنسا بالمدرسة العليا للمترجمين التحريريين والفوريين.

وتجدر الإشارة إلى أن القسم يتعاون مع الوكالة الجامعية الفرانكفونية من خلال عقد ورش عمل مشتركة للطلاب والمشاركة في المسابقات الدولية التي تنظمها الوكالة.

وتحدث الدكتورة ياسمين محمود، القائم بأعمال قسم اللغة الاسبانية، عن برنامج الترجمة المتخصصة في اللغة الإسبانية، ومعه مجموعه من الأساتذة بالقسم حول أهمية البرنامج ومدي امكانية دعمه باتفاقية مع جامعة سلامنكا بإسبانيا لتدريب الطلاب المصريين الجدد علي المحادثة والاستماع من خلال بعض خريجي جامعة سلامنكا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وأشارت إلي تشكيل لجنة شكاوي لحل مشكلات الطلاب عبر ايميل مخصص لذلك،

وأكدت أنه برنامج تعليمى متميز يتبنى الإبداع وفق معايير الجودة لتلبية احتياجات سوق العمل وخدمة المجتمع، لدعم الروابط المصرية العربية ثقافيًا وعلميًا بإسبانيا ودول أمريكا اللاتينية، وذلك عن طريق تنمية مهارات الترجمة والقدرات البحثية من العربية وإليها، لتخريج كوادر من المترجمين والباحثين المتخصصين فى كل ما يتعلق بمجالات الترجمة المتخصصة.

وأوضح الدكتور حسانين فهمي، القائم بتيسير أعمال قسم اللغة الصينية، أن برنامج الترجمة المتخصصة في اللغة الصينية، يستهدف تقديم برنامج تعليمى متميز يتبنى الإبداع وفق معايير الجودة لتلبية احتياجات سوق العمل وخدمة المجتمع، لدعم الروابط المصرية العربية ثقافيًا وعلميًا بالصين، وذلك عن طريق تنمية مهارات الترجمة والقدرات البحثية، لتخريج كوادر من المترجمين والباحثين المتخصصين فى كل ما يتعلق بمجالات الترجمة المتخصصة.

ويوجد بالقسم أساتذة صينين متخصصين فى تدريس اللغة الصينية للأجانب، كما يقيم القسم الكثير من الأنشطة الثقافية والمسابقات العلمية مع المركز الثقافى الصينى ومعهد كونفوشيوس بالكلية لتوفير المنح الدراسية في إطار التبادل الطلابي، تحت إشراف المكتب التعليمى الصينى بالقاهرة، ويوفر قسم اللغة الصينية العديد من المنح للمتفوقين كمنحة الوزارة لجامعة بكين لدراسة عام كامل.

هناك العديد من المنح التي تقدمها الحكومة الصينية لطلبة قسم اللغة الصينية لدراسة اللغة والثقافة والأدب الصينى في جامعات الصين، مما يوفر للطلاب فرصة كبيرة للحياة فى المجتمع الصينى والأحتكاك بأهل اللغة بأنفسهم .

و تحدثت الدكتورة دينا محمد عبده، رئيس قسم اللغة الروسيه، عن برنامج الترجمة المتخصصة فى اللغة الروسية، موضحه أهمية دراسه اللغة الروسية و فرص العمل التي توفرها للطلاب الخريجين، خاصة في ظل تنامي العلاقات مؤخرا بين مصر و روسيا و اقامة العديد من المشروعات الكبرى المشتركة و ازدهار قطاع السياحة.

كما أكدت على المزايا التي يقدمها برنامج الساعات المعتمدة بالقسم حيث يساعد على اعداد خريج قادر على القيام بمهام المترجم المتخصص و حيث يلقى الطالب دعما و ارشادًا اكاديميًا على مدار الدراسة، حيث يتوفر القسم على عدة شراكات مستقبلية تعزز من مستوى الخريجين و تفتح امامهم مجالات غير محدودة للابداع في مجال التخصص.

و ذكرت أن قسم اللغة الروسية هو الأكبر في الشرق الأوسط و افريقيا و يقوم بدعم الاقسام الجديدة في الجامعات الروسية بالكوادر الشابه.

وبدأت الدكتورة هيماء مصطفى، القائم بتيسير أعمال قسم اللغه الالمانية، حديثها بتوضيح أن قسم اللغه الألمانية العريق بكلية الألسن جامعة عين شمس، يعد من أقدم وأكبر اقسام اللغه الألمانية عددًا فى الطلاب و أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونه فى مصر والشرق الأوسط وبه كوكبة ونخبه من الاساتذة المتخصصين فى الترجمه ولديهم خبرة واسعه فى مجال الترجمه الفورية والتحريرية وحاصلين على عدة جوائز محليه وعالميه ويعملون مع منظمات وهيئات دولية.

وأوضحت أن برنامج الترجمه الجديد هو برنامج تعليمى متميز يعد كوادر من المترجمين المتخصصين والباحثين فى كل ما يتعلق بمجال الترجمه المتخصصة ويلبى احتياجات سوق العمل وخدمة المجتمع وفق معايير الجودة.

كما أوضحت لائحة ونظام الدراسة ومواصفات الخريج والشروط العامه للقبول بالبرنامج والارشاد الأكاديمي ونظام التقويم. واشارت الى متطلبات الجامعه الهامه من مقررات ثقافية عامة تصقل شخصية المترجم وتعزز من مهاراته فى الممارسة المهنية فى سوق العمل حيث تشمل دراسات بينية هامه للمترجم فى الفنون والحاسب الآلى والتاريخ والجغرافيا والقانون وحقوق الإنسان وادارة الأعمال والمحاسبه ومهارات الاتصال والتذوق الموسيقى والادبى وعلم النفس.

وكذلك متطلبات الكلية الاجباريه فى اللغه العربية والانجليزية وقاعة البحث، ومتطلبات البرنامج المتخصصة. ثم تناول المنح المقدمه للطلاب من الجانب الالمانى سواء من الهيئة الالمانية للتبادل العلمى DAAD الذي وفر أكثر من ١٠٠ منحة لطلاب القسم، او ايرازموس بلاس او الجامعات الالمانية كجامعة برلين الحرة.

ثم تحدثت عن الشراكات الدولية بالقسم للارتقاء بتصنيف الكلية والجامعة حيث يقدم القسم برنامج الماجستير المشترك فى الترجمه المتخصصة للغتين الالمانية والعربية بالتعاون مع جامعة لايبتسيج بألمانيا ويقضى طلاب البرنامج الماجستير فصل دراسي كاملا فى الجامعه الشريكه بألمانيا.

وتحدث الدكتور وجيه يعقوب، رئيس قسم اللغة العربية، عن برنامج اللغة العربية بها وهو برنامج تعليمي و بحثي متميز لتخريج كوادر من المتخصصين و الباحثين في اللغة العربية و أدابها و الترجمة منها و إليها وفق متطلبات سوق العمل و خدمة المجتمع بما يواكب مستجدات العصر.

و يهدف البرنامج إعداد موادر بشرية من المتخصصين في اللغة العربية وأدابها و الدراسات الإسلامية تكون قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل في المجالات المختلفة( إعلام - تدريس- ترجمة- تدقيق لغوى و مراجعة).

كذلك إعداد باحثين يقارنون بين اللغات ذات الأسرة الواحدة أو الأسر المختلفة قادرين على الإضافة الى الرصيد اللغوى الفني بإبداعهم الثقافي الخاص، والمقارنة بين أداب اللغات المختلفةو إعداد كوادر يمكنها تصنيف المعجمات اللغوية ثنائية اللغات أو متعددة اللغات.

كما أشار إلى استحداث برنامج اللغة العربية والترجمة للناطقين بغير العربية، الذى يهدف إلى إعداد مترجم يجيد الترجمة بين لغته الأم واللغة العربية، يعد البرنامج خريجا قادرا على المنافسة في سوق العمل في موطنه الأصلي ، أو في الدول الناطقة بالعربية ، في مجالات ( الترجمة / الإرشاد السياحي / السوق الاقتصادية / العمل الدبلوماسي ...)، يتيح البرنامج التعليم عن بعد عند الضرورة.

وتتميز كلية الألسن ببنية تحتية تشتمل على قاعات دراسية مكيفة خاصة بالبرنامح ومعامل صوتيات ومعامل حاسبات خاصة بطلاب البرنامج تلتزم كلية الألسن بتقديم برامج دراسات عليا لخريجى برامج اللغات التى تدرس بها، اعضاء هيئة تدريس كلية الألسن جامعة عين شمس نخبة متميزة من المختصين فى الترجمة يتمتعون بسمعة عالمية فى هذا المجال، تقدم كلية الألسن جامعة عين شمس رعاية كاملة للملتحقين بالبرنامج بدءا من إجراءات التقدم للالتحاق بالبرنامج حى إتمام الدراسة به، تمنج كلية الألسن جامعة عين شمس تسهيلات غير مسبوقة فى الجامعات المصرية فيما يتعلق بمصروفات الدراسة بالبرنامج.