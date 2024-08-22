جامعة الإسكندرية: وضع خطة للقوافل المجتمعية خلال العام الدراسى المقبل

الإسكندرية أسماء على بدر

استعرض مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة، برئاسة الدكتور سعيد علام، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، نتائج القافلة المجتمعية الشاملة لقرية بهيج ببرج العرب، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وفي هذا السياق توجه الدكتور سعيد علام بالشكر لكافة المشاركين في القافلة من أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب من مختلف كليات ومعاهد جامعة الإسكندرية.

كما أكد على وكلاء كليات ومعاهد جامعة الإسكندرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بضرورة وضع خطة للقوافل التي سيتم إطلاقها خلال العام الحالي 2025/2024 وذلك انطلاقًا من رؤية ورسالة جامعة الإسكندرية لدعم دورها التنموي والريادي من خلال توفير كافة الخدمات الصحية والاجتماعية والثقافية للمواطنين في القرى النائية.

كما استعرض المجلس نتائج زيارة لجنة المجلس الأعلى للجامعات لمسابقة افضل جامعة صديقة للبيئة، برئاسة الدكتورة أمانى شاكر نائب رئيس جامعة كفرالشيخ لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وفي هذا الإطار أكد الدكتور سعيد علام، أن الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، أكد علي ضرورة استمرار الجهود للحفاظ على البيئة والوصول إلى جامعة خضراء وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

فيما أكد علام علي ضرورة ترشيد استهلاك الطاقة، وآليات ترشيد استهلاك المياه داخل الحرم الجامعى، وأحيط المجلس علما بالتقرير المُقدم من الدكتورة هبة صبري عطية، وكيل كلة الزراعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بشأن الورشة التعريفية عن مشروع جائزة الوكالة الفرنكوفونية الممول من الوكالة الجامعية الفرانكوفونية بعنوان" الفصل الدراسي يتحول إلى سوق العمل: تنمية مهارات ريادة الأعمال الزراعية، والتقرير المُقدم من الدكتور سالم عبد الرازق، وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بشأن المشاركة في مشروع محو الأمية علي مستوي محافظة الإسكندرية والمستهدف للعام الحالي 2024/2025، والتقرير المقدم من الدكتور أحمد عبد الرحيم، القائم بأعمال عميد معهد الدراسات العليا والبحوث بشأن الأنشطة التي تمت خلال شهر يوليو 2024، والتقرير المقدم من الدكتورة سماح أحمد صلاح الدين القائم بتسيير أعمال عميد كلية التربية الرياضية بنات بشأن أنشطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة للعام الجامعي 2023/2024، والتقرير المقدم من الدكتورة لمياء عثمان، وكيل كلية التربية للطفولة المبكرة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بشأن الخطة التنفيذية المقترحة لقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة للعام الجامعي 2024/2025.