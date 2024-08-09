اليوم السابع
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5 شهداء وعشرات المصابين جراء غارة شنتها طائرات الاحتلال شرق خان يونس

الجمعة، 09 أغسطس 2024 04:04 م
5 شهداء وعشرات المصابين جراء غارة شنتها طائرات الاحتلال شرق خان يونس الوضع في غزة
كتب محمد شعلان

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أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل، بسقوط 5 شهداء وعشرات المصابين جراء غارة شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي شرق خان يونس بقطاع غزة.

كما أشار مفوض أونروا، إلى أن 2 من كل 3 مبان في غزة تضررت أو دمرت واستمرار الحرب يعني تدمير مجتمع بأسره.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.







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