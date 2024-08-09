‫‎مدير التنبؤات بالأرصاد الجوية: التغيرات المناخية ليست ثابتة

كتبت أسماء نصار

‎قال الدكتور محمود شاهين مدير عام التنبؤات الجوية والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، إنه خلال هذه الفترة من العام تسقط أمطار على جنوب ووسط السودان، وامتدت هذه الأمطار إلى مناطق من شمال السودان نتيجة أن الفاصل المدارى الموجود بيننا وبين السودان تحرك هذا العام وارتفع إلى أعلى فى مناطق من الحدود المصرية ودخل إلى مناطق جنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر، وارتفعت معه الكتل الهوائية الرطبة التي تتساقط فيها الأمطار شمال السودان إلى داخل الحدود المصرية الجنوبية.

‎أضاف شاهين فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن هذا ليس معناه أننا سوف نرى هذا الأمر كل عام، مؤكداً هناك تغيرات مناخية لكن ليس بالضرورة أن يتكرر الأمر سنويًا ، والعام الماضى لم يحدث والعام قبل الماضى حدثت الأمطار على سلاسل جبال البحر الأحمر وامتدت إلى جنوب سيناء.

‎وأوضح أن هذه التغيرات ليست ثابتة ودائماً التغيرات المناخية ترسل جرس إنذار بأنه من الممكن أن تتوقع أي شيء في أي وقت ويجب أن تكون مستعدا سواء في أماكن غير ممطرة أن تحدث أمطار في غير موعدها، ومعرف أن هذا موسم ارتفاع درجات حرارة فتحدث درجات حرارة متزايدة عن المعدلات الطبيعية، وموسم أمطار مثل موسم الخريف المقبل يكون هناك أمطار بعنف، موضحاً أن موسم الخريف أحياناً يكون فيه عدم استقرار ومن الممكن غزارة الامطار تزيد عن المعدلات الطبيعية.