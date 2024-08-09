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الأرصاد تحذر: استمرار فرص الأمطار الرعدية على عدة مناطق قد تصل للسيول

الجمعة، 09 أغسطس 2024 11:11 ص
الأرصاد تحذر: استمرار فرص الأمطار الرعدية على عدة مناطق قد تصل للسيول الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار فرص سقوط أمطار متوسطة ورعدية أحياناً قد تصل لحد السيول على مناطق من (حلايب وشلاتين -رأس بناس-مرسى علم- أبوسمبل - أسوان - الوادي الجديد)، يصاحب ذلك نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض الطرق.

ويشهد اليوم الجمعة، طقسا شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

ومتوقع اليوم أن يشهد استمرار ارتفاع نسب الرطوبة ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجات.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 26، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 24، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 25، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 27، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 28، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 30.







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