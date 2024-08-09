مسجد الفولى قبلة المريدين.. مباشر من أشهر مسجد بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من أمام مسجد سيدى أحمد الفولى بمحافظة المنيا، أحد أهم المساجد حيث أطلق على محافظة المنيا، اسم منيا الفولى تكريما لهذا الولى، وهو قبلة للمريدين والعاشقين يأتون إليه من كل مكان تبركا به وزيارة الضريح، وكذلك تقام له الاحتفالات كل عام من خلال الطرق الصوفيه.

وذكر أن الخديوى إسماعيل وهو فى طريقه إلى الجنوب، توقف أمام زاوية الفولى، وعندما نزل إليها أمر بإقامة مسجد له على ضفاف النيل مباشرة، وظل المسجد عنوانا للمحافظة، فهو يستقبل كافة الفعليات والاحتفالات الدينية.

وقد شهد المسجد خلال الفترة الماضية تطورا كبيرا فى الساحة وأعمال الترميم حتى عاد مسجد الفولى مناره للمحافظة وعنوانا لها، وقيل أن الفول هو طالب من طلاب الأزهر وكان يعمل بمهنة الفول ولذلك أطلق عليه الفولى، نسبة إلى عمله، ويضم المسجد ضريح على مساحة كبيرة ودار مناسبات ومركز الثقافة الاسلامية



