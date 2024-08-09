محافظ القاهرة يتفقد محاور القاهرة ويتابع منع إلقاء الردش عليها

كتب سيد الخلفاوى

أجرى الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، جولة تفقدية بمحاور القاهرة التى أقامتها الدولة لربط شرق القاهرة بجنوبها لتيسير الحركة المرورية.

وأكد محافظ القاهرة أنه سيتم المرور الدورى اليومى من الأحياء، والمتابعة الميدانية، وهيئة النظافة بكافة المحاور لمنع إلقاء مخلفات المبانى بها.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه سيتم اتخاذ اجراءات قانونية رادعة لمنع إلقاء المخلفات للحفاظ على هذه المحاور التى اقامتها الدولة للمواطنين بهدف تسيير الحركة المرورية .

ووجه محافظ القاهرة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة باستمرار حملات إزالة مخلفات المبانى، كما وجه بالقيام بحملات يومية لمنع عودتها مرة أخرى.

وتهيب محافظة القاهرة بالمواطنين عدم إلقاء مخلفات الهدم بالمحاور، والطرق لعدم تعرضهم للمسائلة القانونية، والالتزام بإلقاء هذه المخلفات فى المقالب المخصصة لذلك .