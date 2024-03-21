رئيس هيئة نظافة القاهرة يكرم 18 أم مثالية.. صور

كتب سيد الخلفاوى

شهد اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافه وتجميل وإنارة القاهرة اليوم، الحفل الذي أقامته الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة بمعرفة العلاقات العامة والإعلام بمناسبة عيد الأم المصرية تحت عنوان ( عظيمات الوطن ... أيقونة الحياة).

وكرم اللواء ايهاب الشرشابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة 18 أم من الأمهات المثاليات الموظفات بالهيئة والأفرع التابع لها بقاعة مركز التعليم بوزاره الشباب والرياضة بالجزيرة، حيث اعتادت الهيئة العامة لنظافه وتجميل واناره القاهره علي تكريم الأمهات المثاليات، تقديرا لدورهن فى المجتمع ولما قدموه لأبنائهن تأكيدا أن المرأة المصرية رمز للتضحية والعطاء.

ونوه اللواء ايهاب الشرشابي إلى أن المرأة تحظى بمكانة جيدة حيث تقلدت مناصب قيادية عديده بمختلف المركزيات والإدارات العمومية الهيئة، مشيرا إلى أن جميع الأديان السماوية عرفت قدر المرأة وكرمتها وأوصانا الرسول صلى الله عليه وسلم بالمرأة في مواضع كثيرة وفى خطبة الوداع.

وأكد على مكانتها العظيمة ودورها الأصيل ومكانتها العظيمة في تريبة الأبناء، مؤكدا علي الاستمرار في تشجيعه المستمر لهن ورفع الروح المعنوية والتواصل الدائم معهن بدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم تلاها عرض فيديو عن الأمهات الفائزات وتهنئة أولادهم لهم ثم توزيع شهادات التقدير والهدايا التذكارية والتقاط الصور الجماعية والفردية مع رئيس مجلس إدارة الهيئة.

وفي نهاية الحفل، تم شكر وتقدير العلاقات العامة والإعلام لكل من ساهم في إنجاح هذا الحفل وإظهاره بالمظهر اللائق، حضرا الاحتفالية وكلاء الوزاره قيادات الهيئة و مديري الإدارات العمومية والفرعية بالهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة.



الأمهات المثاليات



تكريم 18 أم مثالية