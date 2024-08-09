محافظ أسيوط يشدد على استمرار زراعة وتقليم الأشجار بالبدارى لإضفاء المظهر الجمالى

أسيوط - هيثم البدرى

شدد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، على استمرار زراعة وتقليم الأشجار بمركز البداري لإضفاء المظهر الجمالي وزيادة المساحات الخضراء وتحسين نوعية الهواء بتقليل الانبعاثات الكربونية الضارة وخفض الاحتباس الحراري.

بدورها بلورت الوحدة المحلية لمركز البداري برئاسة محمد حسن الديب رئيس المركز تعليمات السيد المحافظ بالعمل على زيادة المساحات الخضراء عن طريق زراعة وقص وتقليم وتهذيب الأشجار والعناية بها وريها وتقليمها وتجميلها بنطاق قرية النواورة.

وبدأت الوحدة المحلية بتحديد أماكن الزراعة وقد تمت زراعة 100 شجرة أمام مدرسة العبور وطريق السيول، وأفاد رئيس الوحدة بأنه جار استكمال زراعة المنطقة بنباتات مزهرة فضلاً عن استكمال أعمال قص وتهذيب الأشجار بقرية العقال البحري.

تأتي هذه الحملة لتحسين الرؤية في الطريق ليلاً ونهاراً ضمن الجهود المبذولة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وإعادة الوجه الحضاري للميادين والشوارع.