اليوم السابع
Ads
الجمعة، 09 أغسطس 2024 11:37 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ أسيوط يشدد على استمرار زراعة وتقليم الأشجار بالبدارى لإضفاء المظهر الجمالى

الجمعة، 09 أغسطس 2024 10:22 م
محافظ أسيوط يشدد على استمرار زراعة وتقليم الأشجار بالبدارى لإضفاء المظهر الجمالى زراعة وتقليم الأشجار بمركز البدارى
أسيوط - هيثم البدرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شدد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، على استمرار زراعة وتقليم الأشجار بمركز البداري لإضفاء المظهر الجمالي وزيادة المساحات الخضراء وتحسين نوعية الهواء بتقليل الانبعاثات الكربونية الضارة وخفض الاحتباس الحراري.

بدورها بلورت الوحدة المحلية لمركز البداري برئاسة محمد حسن الديب رئيس المركز تعليمات السيد المحافظ بالعمل على زيادة المساحات الخضراء عن طريق زراعة وقص وتقليم وتهذيب الأشجار والعناية بها وريها وتقليمها وتجميلها بنطاق قرية النواورة.

وبدأت الوحدة المحلية بتحديد أماكن الزراعة وقد تمت زراعة 100 شجرة أمام مدرسة العبور وطريق السيول، وأفاد رئيس الوحدة بأنه جار استكمال زراعة المنطقة بنباتات مزهرة فضلاً عن استكمال أعمال قص وتهذيب الأشجار بقرية العقال البحري.

تأتي هذه الحملة لتحسين الرؤية في الطريق ليلاً ونهاراً ضمن الجهود المبذولة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وإعادة الوجه الحضاري للميادين والشوارع.







اسيوط

اخبار مصر

محافظ اسيوط

البدارى

زراعه الاشجار




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة