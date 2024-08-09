محافظ أسيوط: ضبط مصنع تعبئة مياه معدنية غير مرخص ويقلد علامات تجارية

أسيوط - هيثم البدرى

قال اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، إن مديرية التموين بالمحافظة بالتنسيق مع مباحث التموين، تمكنت من ضبط مصنع تعبئة مياة معدنية يقوم بتعبئة مياه عادية داخل زجاجات كبيرة الحجم "قارورة" بالغش على أنها مياه معدنية، وتم ضبط 6800 لتر معدة للبيع في الأسواق، وتم على الفور إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المضبوطات.

وكان محافظ أسيوط قد وجه بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على الأسواق والمنافذ والمنشآت، للتحقق من جودة السلع المعروضة والتفاعل الفورى مع أى بلاغ عن الغش التجارى حفاظاً على حقوق المواطنين وحمايتهم ضد أى تلاعب، وذلك بالتنسيق بين التموين ومباحث التموين ورؤساء الوحدات المحلية وغيرها من الجهات المعنية لإحكام الرقابة على الأسواق، مشدداً على إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين للقانون وردع كافة الممارسات المخالفة.

وفي هذا الإطار شنت مديرية التموين بأسيوط برئاسة ممدوح حماد وكيل وزارة التموين حملة بالتنسيق مع مباحث التموين بقيادة المقدم أحمد علي رئيس مباحث التموين، بناءاً على المعلومات السرية الواردة والتي تفيد بوجود مصنع يقوم بتعبئة مياة عادية داخل زجاجات كبيرة الحجم "قارورة" ويتم بيعها على أساس إنها مياة معدنية وتم تشكيل حملة بمشاركة الرائد أحمد عبد الكريم، وكيل إدارة مباحث التموين، ومأموري الضبط القضائي بالمديرية ومباحث التموين، وتم مفاجأة المصنع وبالتفتيش تم ضبط قرابة 6800 لتر مياه معبئة داخل قوارير معدة للبيع في الأسواق مما يعد غشا تجارياً واستغلال للمواطن، والمضبوطات عبارة عن عدد 230 قارورة سعة القارورة 18.9 لتر ومدة الصلاحية عام وغير مدون عليها تاريخ الإنتاج وعدد 136 قارورة سعه القارورة 18 لتر وعدد950 قارورة فارغة، وتم تحرير محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة المختصة.