إزالة 20 حالة تعد على أراض زراعية ومخالفة بناء بمراكز أبوتيج وديروط والقوصية

أسيوط-هيثم البدرى

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، على مواصلة حملات الرصد وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة ومخالفة البناء ضمن جهود المبذولة لمواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية .موضحًا إنه تم تنفيذ إزالة لعدد 20 حالة تعد بنطاق بمراكز أبوتيج وديروط والقوصية.

و قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج برئاسة الدكتور محمد عبدالراضي رئيس المركز بتنفيذ 5 قرارات إزالة خلال حملات بنطاق قرية دوينة بإجمالي مساحة 3 قراريط تقريباً وذلك بمشاركة قوات الأمن ومسئولي أملاك الدولة والتنظيم وحماية الأراضي، وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية برئاسة اللواء محمد عزت رئيس المركز بتنفيذ إزالة فورية 5 حالات تعد حيث تم تنفيذ إزالة لـ 2 حالة تعديات على الأراضي الزراعية بالمنشأة الكبرى وتنفيذ إزالة لـ 3 حالات تعد ببني قرة التابعة للمركز وذلك بمشاركة رؤساء الوحدات القروية وقوات الأمن ومسئولي الجمعيات الزراعية وأملاك الدولة وغيرهم.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط برئاسة محمود نجار رئيس المركز، بتنفيذ إزالة لـ 10 حالات تعدي على أرض زراعية بإجمالي 392م في وجود القوات الأمنية وبمشاركة مسئولي مديرية الزراعة وحماية الأراضي ومسئولي الإزالات بالمركز.