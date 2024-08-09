ماسك يتوعد رئيس فنزويلا بعد حظر منصة X : سنحرق شواربه من الفضاء

فاطمة شوقى

هدد رجل الأعمال الملياردير ، أيلون ماسك ، الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ، مرة أخرى ، بعد حظر الأخير منصة إكس X في فنزويلا، وتوعد "سنحرق شواربه من الفضاء "، حسبما قالت صحيفة الفينانسيرو الإسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن ماسك كتب في إشارة إلى مادورو "سنحرق شواربه من الفضاء" ، وذلك ردا على حظر شبكة إكس X لمدة 10 أيام في البلاد.



ويستمر الصراع بين ماسك ومادورو ، حيث كان دعا رئيس فنزويلا، الذى فاز مؤخرا في الانتخابات الرئاسية ، ماسك للمواجهة ، وكتب أغنى رجل في العالم "أقبل" ، لكنه طرح شرطا مفاده أنه إذا فاز الملياردير نفسه، فسيترك مادورو منصبه، وإذا فاز الرئيس، فسيتم منحه رحلة إلى المريخ ، ليرد عليه مادورو"قبِل ماسك التحدي الخاص بي.. إيلون ماسك، دعنا نفعل ذلك، لكن تعال إلى هنا، أنا هنا. إذا فزت، سأقبل عرضك بالسفر إلى المريخ، وستسافر معي".



كما كتب ماسك " الحمار يعرف أكثر من مادورو"، وهى التدوينة التي فجرت مواقع التواصل الاجتماعي وصلت إلى 178 ألف إعادة تغريد ومليون إعجاب.



ودخل ماسك على خط الأزمة السياسية التي تمر بها فنزويلا بعد اتهامات لمادورو بتزوير الانتخابات، متهما مادورو بـ"تزوير الانتخابات بشكل كبير"، وهو ما أثار غضب الرئيس الفنزويلي الذي هاجم الملياردير الأمريكي، واصفا إياه بأنه "تهديد" لفنزويلا.