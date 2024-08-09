قطع المياه عن مدينة نصر النوبة وقراها فى أسوان 18 ساعة للصيانة

أسوان - عبد الله صلاح

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، عن قطع مياه الشرب عن مدينة نصر النوبة وعدد من قرى المركز، مساء اليوم، الجمعة، ولمدة 18 ساعة للصيانة.

وذكرت شركة مياه الشرب، فى بيان لها، أنه نظراً للقيام بأعمال إصلاح وصيانة الكسر بالخط الناقل الرئيسى المغذى لروافع وادى العرب قطر 700 مللى، الأمر الذى سيترتب عليه قطع المياه عن المناطق التالية: "قورته أول وثالث، قرية وادى العرب، مجلس قروى المالكى، مدينة نصر النوبة ، والقرى التابعة لها، قرية المنشية، الجنينة والشباك، إبريم، نجع العرب، الخور، مصمص".

وحددت الشركة موعد قطع المياه، وذلك اعتبارا من الساعة السادسة من مساء اليوم الجمعة الموافق 9/8/2024 وحتى الساعة الثانية عشر من ظهر اليوم التالى السبت الموافق 10/8/2024 .

وأشار بيان الشركة، إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات مسبقة لتخفيف المعاناة عن المواطنين أثناء فترة إنقطاع المياه تتمثل فى تمركز سيارات وفناطيس المياه النقية من الساعة الرابعة عصر الغد الجمعة فى قرى ( قورته ثالث ، والجنينة والشباك، ومدخل مدينة نصر النوبة من الناحية الغربية)، فيما تهيب شركة مياه الشرب بالمواطنين والجهات الخدمية المعنية والقاطنين بالمناطق المذكورة بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب قبل الفترة المحددة، والاتصال بالخط الساخن 125 فى حالة طلب سيارات مياه الشرب بالمجان.