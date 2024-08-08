"هشام" ابن الشرقية فقد والدته أثناء امتحانات الثانوية العامة وجاب 94.%

الشرقية - إيمان مهنى

قدم تلفزيون اليوم السابع، بثا مباشرا بعنوان جاب 94.%.. "هشام" ابن الشرقية فقد والدته أثناء امتحانات الثانوية العامة: كان نفسى أمى تكون معايا

رصد فيه قصة تحدي واصرار لطالب بالثانوية العامة فقد والدته فجأة أثناء امتحانات.



التقي اليوم السابع بالطالب هشام عبد العزيز الشنواني، الحاصل علي مجموع 386 درجة بنسبة 94.15%، والذى أكد انه والدته توفيت فجأة بسكته قلبية ثاني ايام عيد الأضحي، وقبل امتحانات المواد الاساسية، بحوالي 3 أيام، الذي ادي تعرض لصدمة شديدة لارتباطة بها.



وأضاف ان والده و اشقاءه شجعوه من اجل استكمال امتحاناته لتحقيق حلم والدته بالتفوق الدراسي بالالتحاق بكلية الهندسة.



ويقول والدة عبدالعزيز الشنواني، ان نجلي من متفوقين طوال مراحله الدراسية، طوال الفترة ماضية المدرسين و الاسرة والدته قبل وفاتها نتوقع انه سيكون ضمن اوائل الجمهورية، لنبوغه العلمي خاصة في الرياضيات.



وأشار الي انه قبل بداية الامتحانات، كانت والدته تحفزه علي التفوق و ان امنيتها ان يحصل علي ترتيب في قائمة اوائل الجمهورية و يكرمهم وزير التربية والتعليم، لذلك اصر هشام ان يحقق حلمها، و هو الان من اوائل علي مستوي ادارة بلبيس التعليمية.



لافتا انني طوال ايام الامتحانات كنت احفزه للحفاظ على تفوقه، و تغلب علي حزينه.

وتابع انه هشام هو نجله الثالث ، فالاكبر محمد اتم بكالوريوس التربية الرياضيه ، والثاني احمد بالفرقة الرابعة بكالوريوس الهندسة، وعمر الصغير بالصف الثالث الإعدادي .



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