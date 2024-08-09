زيادة فى عدد الإصابات بفيروس كورونا بكوريا الجنوبية

سول (أ ش أ)

شهدت كوريا الجنوبية زيادة ملحوظة فى عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الأربعة أسابيع الأخيرة، حيث ارتفعت حالات الإصابة بنحو ستة أضعاف.

وذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) اليوم الجمعة، فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أنه وفقا لبيانات الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، تم تسجيل 861 حالة إصابة بالفيروس التاجي في الأسبوع الأول من شهر أغسطس الجاري مقارنة ب 148 حالة في الأسبوع الثاني من شهر يوليو الماضي.

وأشارت البيانات إلى أن المرضى الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاما يمثلون 65.2% من إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا.

وأرجعت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها هذه الزيادة إلى استخدام مكيفات الهواء خلال فصل الصيف مع قلة التهوية الداخلية، ما يخلق بيئة ملائمة لانتشار التهابات الجهاز التنفسي .. وحثت المواطنين على الحفاظ على نظافة اليدين والالتزام بالتدابير الاحترازية.