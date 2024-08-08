الصحة العالمية: كورونا لم يختفى بعد إبلاغ دول أوروبية عن حدوث إصابات

كتبت أمل علام

قالت منظمة الصحة العالمية فى بيان لها، إنه وسط موجة صيفية من فيروس كورونا تؤكد دراسة جديدة لمنظمة الصحة العالمية أوروبا على التأثير المنقذ للحياة باللقاحات.

وأضافت المنظمة، إنه على مدى الأسابيع القليلة الماضية، أبلغ عدد من البلدان فى منطقة أوروبا عن ارتفاع فى عدد الحالات - موجة صيفية من كورونا وهذا تذكير فى الوقت المناسب بأنه فى حين يتلاشى كورونا فى الذاكرة البعيدة لملايين الأشخاص، فإن الفيروس لم يختفى.

وأوضحت المنظمة، إنه منذ تقديمها فى ديسمبر 2020 حتى مارس 2023، نجحت لقاحات كورونا فى خفض الوفيات الناجمة عن الوباء بنسبة 59% على الأقل، مما أدى إلى إنقاذ أكثر من 1.6 مليون حياة فى منطقة منظمة الصحة العالمية الأوروبية.

وقالت إن هذه بعض النتائج التى توصلت إليها دراسة جديدة أجرتها منظمة الصحة العالمية / أوروبا ونشرتها مجلة لانسيت للطب التنفسى. وتكشف الدراسة أن حصيلة الوفيات المعروفة اليوم بمرض كورونا في المنطقة، والتي بلغت حاليا 2.2 مليون، ربما كانت لتبلغ 4 ملايين حالة بدون اللقاحات. وكان معظم الذين تم إنقاذهم في سن الستين أو أكبر، وهى الفئة الأكثر عرضة للإصابة بمرض شديد والوفاة بسبب فيروس كورونا.

وقالت الدكتورة مارجو ميسلى، مؤلفة الدراسة من منظمة الصحة العالمية / أوروبا: "النتائج واضحة: إن لقاح كورونا ينقذ الأرواح. وتذكرنا نتائجنا بالدور الأساسى الذى تلعبه اللقاحات لضمان عودة الناس إلى ما يشبه حياتهم قبل الجائحة في جميع أنحاء المنطقة، في العمل والترفيه. ولولا جهود التطعيم الهائلة، لكنا شهدنا المزيد من تعطيل سبل العيش وفقدان الأسر للفئات الأكثر ضعفًا بينها".

وتوصلت الدراسة التي أجرتها منظمة الصحة العالمية / أوروبا إلى أن لقاح كورونا أنقذ معظم الأرواح خلال الفترة التي كان فيها المتحور أوميكرون مهيمناً، من ديسمبر 2021 إلى مارس 2023.

وقد شهدت البلدان التي نفذت برامج التطعيم المبكر التي شملت أجزاء كبيرة من السكان ــ مثل بلجيكا والدنمرك وأيسلندا وأيرلندا ومملكة هولندا ومالطا والمملكة المتحدة ــ أكبر فائدة من حيث العدد الإجمالي للأرواح التي تم إنقاذها.

ما هي موجة الصيف؟

وتعتبر هذه النتائج ذات أهمية كبيرة اليوم، بعد مرور أكثر من 12 شهرًا على إعلان منظمة الصحة العالمية في مايو 2023 أن كورونا لم يعد يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا..

على مدى الأسابيع القليلة الماضية، أبلغ عدد من البلدان في المنطقة عن ارتفاع في عدد الحالات - موجة صيفية من كورونا وهذا تذكير في الوقت المناسب بأنه في حين يتلاشى كورونا في الذاكرة البعيدة لملايين الأشخاص، فإن الفيروس لم يختف

في الواقع، ارتفعت نسبة المرضى المصابين بأمراض الجهاز التنفسي المصابين بفيروس كورونا في الرعاية الأولية بمقدار 5 أضعاف في الأسابيع الثمانية الماضية، كما ارتفعت نسبة المرضى الذين تم نقلهم إلى المستشفى بسبب كورونا أيضًا.

في حين أن العدد المطلق للحالات أقل من موجة الشتاء التي بلغت ذروتها في ديسمبر 2023، إلا أن إصابات كورونا في المنطقة هذا الصيف لا تزال تتسبب في دخول المستشفيات والوفيات.

يظل الحصول على لقاح محدث ضد كورونا أداة فعالة للغاية للحد من حالات دخول المستشفى والوفيات لدى الأفراد المعرضين للخطر، بما في ذلك الأشخاص الأكبر سنًا أو الذين يعانون من ضعف المناعة، وأولئك الذين يعانون من حالات طبية أساسية متعددة، والنساء الحوامل، والعاملين الصحيين الذين قد يتعرضون بسهولة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الحصول على لقاح كورونا المحدث يقلل أيضًا من فرص إصابتك بمرض كورونا طويل الأمد.

ويمكن تفسير العدد المتزايد من الحالات المبلغ عنها هذا الصيف بالسفر لقضاء العطلات، والتجمعات الجماهيرية مثل البطولات الرياضية الكبرى والمهرجانات الموسيقية، وقلة المنافسة من أمراض الجهاز التنفسي المنتشرة مثل الأنفلونزا.

وعلى النقيض من الإنفلونزا الموسمية، ينتشر فيروس كورونا على مدار العام. وإلى أن يتغير هذا النمط، فقد تشهد المنطقة موجات متعددة من العدوى كل عام، مما يفرض ضغوطاً على أنظمة الرعاية الصحية ويزيد من فرص إصابة الناس بالمرض، وخاصة الأكثر ضعفاً.

كيف أحمي نفسي؟



لتقليل فرص الإصابة، وخاصة الآن مع انتشار فيروس كورونا المستجد بشكل أكبر، فكر في استخدام الكمامات في الأماكن المغلقة المزدحمة. توفر الكمامات التي تستخدم لمرة واحدة مثل N95 أفضل حماية. إذا كان عليك التفاعل مع شخص مصاب بفيروس كورونا المستجد، سواء كان أحد أفراد الأسرة أو مقدم الرعاية، فإن استخدام الكمامة مهم بشكل خاص.

يظل غسل اليدين بانتظام إجراءً فعالاً لمكافحة العدوى ضد فيروس كورونا بالإضافة إلى العديد من الفيروسات والبكتيريا الأخرى.

إن اتخاذ هذه الأنواع من الاحتياطات مهم بشكل خاص للأشخاص المعرضين لخطر أكبر من النتائج الشديدة إذا أصيبوا بالعدوى.

إذا كنت تعاني من أعراض شائعة لمرض كورونا- مثل ظهور الحمى الحادة أو السعال أو التعب أو ضيق التنفس - فقد تكون مصابًا بعدوى كورونا. يجب عليك إجراء اختبار كورونا إذا كان متاحًا للتأكد من إصابتك بالعدوى وفهم مستوى الخطر الذي قد تتعرض له أنت ومن حولك.

بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت معرضًا لخطر كبير للإصابة بعواقب وخيمة من جراء الإصابة بفيروس كورونا، فقد تكون مؤهلاً لتلقي الأدوية المضادة للفيروسات. وقد ثبت أن هذه الأدوية تقلل بشكل كبير من خطر دخول المستشفى والوفاة بسبب الفيروس لدى الأشخاص المعرضين للخطر.

أهمية المراقبة



تلعب المراقبة دورًا رئيسيًا في فهم أنماط الأمراض واتجاهاتها، إلى جانب رصد التهديد غير المعروف الذي قد يفرضه أي متغير جديد. إن المراقبة عالية الجودة أمر ضروري حتى تتمكن السلطات الصحية العامة من اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة لحماية السكان من سلالات أكثر ضراوة من المرض.

وعلى مستوى العالم، تظل سلالة JN.1 وأحفادها، والتي تشمل ما يسمى بمتغيرات FLiRT KP.2 وKP.3، هي أكثر السلالات التي تم الإبلاغ عنها. ومؤخرًا، أنتجت سلالة KP.3 سلالة خاصة بها، KP.3.1.1، والتي تعد الآن السلالة الأكثر انتشارًا في أوروبا، والتي تضم ما يقرب من ربع الفيروسات المتسلسلة، وقد تم اكتشافها في العديد من البلدان بما في ذلك فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة.

تنتمي هذه السلالات إلى نفس العائلة - والتي تسمى السلالة الفرعية - من فيروس كورونا المستجد، ورغم أنه لا يُعتقد أنها أكثر شدة، إلا أنها أكثر قابلية للانتقال. ونظرًا لأن العديد من البلدان في المنطقة لا تقدم بيانات بانتظام، فإن غياب البيانات حول متغيرات محددة لا يعني بالضرورة أنها غير موجودة في بلدان إضافية.

وتعتبر اللقاحات الحالية فعالة في الوقاية من المرض الشديد والوفاة بين الأشخاص المصابين بالسلالات الجديدة، كما أن الدراسات جارية لتحديد مدة الحماية التي توفرها الجرعات المعززة.

مستقبل كورونا..



وأكدت الدكتورة ميسلي: إنه "على الرغم من أننا الآن خارج مرحلة الوباء، إلا أن فيروس كورونا لا يزال يصيب الناس ويؤدي إلى دخول المستشفيات والوفيات في منطقتنا؛ لذلك، لا يزال لقاح كورونا مهمًا للأشخاص المعرضين لخطر كبير من النتائج الشديدة إذا أصيبوا بالعدوى".

وأضافت: "نحن نواصل مراقبة نشاط فيروس كورونا وتأثيره بالإضافة إلى نشاط فيروس الإنفلونزا والفيروس المخلوي التنفسي (RSV)".

وبما أن ذروة انتشار الفيروس تحدث خلال فصل الصيف، فمن المستحيل التنبؤ بكيفية تصرف الفيروس خلال ما تبقى من عام 2024. وقد يكون من الممكن حدوث موجات متعددة مع انتقال بلدان المنطقة من إدارة الأزمات إلى إدارة الأمراض المستدامة والمتكاملة وطويلة الأمد.

واختتمت الدكتورة ميسلي حديثها قائلاً: "نحث الأفراد المعرضين للخطر على البقاء في حالة تأهب واتباع التوصيات الوطنية بشأن لقاح كورونا، كما نحث الدول الأعضاء في منطقة منظمة الصحة العالمية الأوروبية على مواصلة تنفيذ لقاح كورونا، واستهداف الفئات الأكثر ضعفاً.