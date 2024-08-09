اليوم السابع
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حزب الله: استهدفنا تجمعا لجنود الاحتلال في محيط موقع المطلة بالصواريخ

الجمعة، 09 أغسطس 2024 12:43 م
حزب الله: استهدفنا تجمعا لجنود الاحتلال في محيط موقع المطلة بالصواريخ إصابات جنود الاحتلال
كتب محمد شعلان

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أعلن حزب الله اللبناني استهدافهم تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع المطلة بالصواريخ وحققنا إصابة مباشرة، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

 

وأكد مراسل القاهرة الإخبارية أن الطائرات الحربية الإسرائيلية تدخل الأجواء اللبنانية.







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