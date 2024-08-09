حزب الله: استهدفنا تجمعا لجنود الاحتلال في محيط موقع المطلة بالصواريخ

كتب محمد شعلان

أعلن حزب الله اللبناني استهدافهم تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع المطلة بالصواريخ وحققنا إصابة مباشرة، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

وأكد مراسل القاهرة الإخبارية أن الطائرات الحربية الإسرائيلية تدخل الأجواء اللبنانية.