حافظ على صحتك.. علامات خفية لأمراض القلب لا تتجاهلها

كتبت إيناس البنا

ربما تكون على دراية بالأعراض الأكثر شيوعًا لأمراض القلب، مثل آلام الصدر (أو الذبحة الصدرية)، ولكن وفقا لموقع orlandohealth فإن أمراض القلب قد تسبب مجموعة واسعة من الأعراض أقل شيوعًا من غيرها.

أعراض غير شائعة لأمراض القلب

صعوبة في التنفس أثناء الاستلقاء

قد تجد نفسك تلهث بحثًا عن الهواء أو تكافح للتنفس بسهولة أثناء الاستلقاء، قد يكون هذا مرتبطًا بتراكم السوائل في رئتيك، إذا لم يكن قلبك يضخ بقوة كما ينبغي، فسوف يواجه صعوبة في الحفاظ على تدفق الدم، مما يسمح لمزيد منه بالتجمع.

آلام في الساقين أو الوركين أثناء المشي

إذا شعرت أن ساقيك بصحة جيدة أثناء الراحة، ثم بدأت تشعر بألم أو تشنج عندما تذهب للمشي، فقد يكون ذلك علامة على احتقان أو انسداد في الشرايين.

الضعف الجنسي لدى الرجال

يمكن أن يحدث ضعف الانتصاب نتيجة لعدة أسباب، بما في ذلك مرض السكري والتوتر، ولكنه قد يكون أيضًا مؤشرًا على أمراض القلب.

تورم القدمين أو الكاحلين

هناك عدة أسباب محتملة لتورم القدمين والكاحلين، ولكن عندما لا يعمل قلبك بكفاءة كما ينبغي، فإنه يواجه صعوبة في دفع الدم إلى جميع أنحاء جسمك، وقد يكون هذا مشكلة لساقيك وقدميك على وجه الخصوص، يتحرك الدم إلى داخلهما، ولكن قلبك لا ينبض بقوة كافية لدفع الدم مرة أخرى عبر الأوردة.

الشعور بالتعب بلا سبب

يعد التعب غير المبرر أحد الأعراض الأكثر شيوعًا لدى مرضى القلب، وبالنسبة للنساء، غالبًا ما يكون هذا هو أول علامة على وجود مشكلة في القلب.

الاستيقاظ كثيرًا في الليل للتبول

ترتبط هذه الحالة إلى حد ما بتورم القدمين والكاحلين، حيث يعاني القلب الضعيف من صعوبة في ضخ الدم عبر الجسم أثناء النهار، وفي الليل، أثناء الراحة، يكون من الأسهل على الدم أن يعود إلى القلب.

رائحة الفم الكريهة

قد تكون رائحة الفم الكريهة علامة على إصابتك بأمراض اللثة، ورغم أن هذا لا يسبب أمراض القلب، إلا أن هناك علاقة معروفة بين أمراض اللثة وأمراض القلب والأوعية الدموية، فالأشخاص المصابون بأمراض اللثة معرضون لخطر الإصابة بنوبة قلبية بنسبة أعلى بمرتين إلى ثلاث مرات.

الشعور بالغثيان

قد يكون الغثيان غير المبرر مرتبطًا بصعوبة ضخ الدم من القلب ، مما يتسبب في تراكم السوائل في الرئتين والبطن والساقين. قد يؤدي احتباس الماء والانتفاخ إلى شعورك بالشبع وتقليل الجوع والغثيان.

سعال مزمن

من الآثار الجانبية الأخرى لضعف قوة القلب تراكم السوائل في الرئتين، يمكن أن يسبب هذا سعالًا مستمرًا بينما يحاول جسمك التخلص من هذا السائل الزائد، من المرجح أن يُعزى إلى مشكلة في القلب عندما يكون مصحوبًا بأعراض أخرى، بما في ذلك ضيق التنفس وتورم الساق.

