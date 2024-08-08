علامات لا تتوقعها لانسداد القلب تظهر على الساقين والقدمين

كتبت إيناس البنا

الشرايين المسدودة، هي حالة صحية خطيرة تواجه فيها شرايين القلب تحديات خطيرة في السماح للدم بالتدفق من خلالها بسبب التراكم المفرط للكوليسترول والدهون ومواد أخرى على جدارها.

وفقا لموقع هيلث سايد يمكن أن يؤدي نقص تدفق الدم غير المتوقع إلى موت الخلايا، وغالبًا ما يؤدي إلى انهيار القلب تمامًا، بعض الآثار الخطيرة لانسداد الشرايين هي النوبة القلبية والسكتة الدماغية والسكتة القلبية وما إلى ذلك، على الرغم من وجود العديد من الأعراض التي يمكن أن يشعر بها الشخص بسبب نقص تدفق الدم في الجسم، إلا أن هناك بعض العلامات التحذيرية التي تظهر فقط في الساقين والقدمين أثناء الليل.

5 علامات غير عادية لانسداد القلب تظهر في الساقين والقدمين أثناء الليل

هل تعاني من مشكلة انسداد القلب؟ إليك أهم 5 علامات قد تظهر في ساقيك وقدميك أثناء الليل:

برودة الساقين والقدمين

قد تشير برودة القدمين والساقين بشكل غير طبيعي، خاصة في الليل، إلى عدم تدفق الدم بشكل سليم في الساقين والقدمين، ويحدث هذا بسبب تراكم الدهون بشكل مفرط داخل الشرايين، مما يمنع تدفق الدم بشكل طبيعي.

الإحساس بالوخز الذي يسبب الانزعاج

غالبًا ما يؤدي نقص تدفق الدم أو ضعف الدورة الدموية إلى الشعور بالوخز في الجسم، يؤثر هذا بشكل رئيسي على الساقين والقدمين أثناء الليل. إذا لاحظت هذه العلامة، فتأكد من فحص قلبك بحثًا عن أي نوع من الانسدادات.

ألم الساقين والقدمين

من العلامات الشائعة الأخرى التي تظهر في ساقيك وقدميك في الليل بسبب انسداد القلب أو الشرايين هو الألم غير المبرر وعدم الراحة.

تورم غير عادي في الساقين والقدمين

غالبًا ما يؤدي ضعف الدورة الدموية في الساقين والقدمين إلى احتباس الماء في المنطقة المصابة، وقد يؤدي هذا إلى تورم غير عادي وعدم راحة، خاصة في الليل.

متلازمة تململ الساقين

متلازمة تململ الساقين هي حالة خطيرة تسبب حاجة لا يمكن السيطرة عليها لتحريك الساقين، وغالبًا ما تكون مصحوبة بأحاسيس غير مريحة، في الليل، قد يؤدي ضعف الدورة الدموية بسبب الشرايين المسدودة إلى تفاقم الأعراض

نصائح لعلاج انسداد شرايين القلب

الألم وعدم الراحة في الساقين والقدمين منتشران بسبب العديد من الحالات الصحية، انسداد القلب، أو مشاكل القلب المسدودة هي واحدة من أكثر المشاكل الصحية شيوعًا والتي يمكن أن تؤثر على ساقيك وقدميك في الليل، إذا لاحظت أيًا من العلامات والأعراض التحذيرية المذكورة أعلاه، فتأكد من استشارة خبير أو طبيب لفهم كيفية إدارة نظامك الغذائي والروتين اليومي لعلاج هذه الحالة.

