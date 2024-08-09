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تنسيق الجامعات 2024.. كل ما تريد معرفته عن قواعد التوزيع الجغرافى

الجمعة، 09 أغسطس 2024 02:00 ص
تنسيق الجامعات 2024.. كل ما تريد معرفته عن قواعد التوزيع الجغرافى معامل التنسيق - أرشيفية
كتب محمد صبحى

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كشف مكتب التنسيق للقبول بالجامعات عن التفاصيل الكاملة للقواعد المطبقة على طلاب الثانوية العامة عند الترشيح للقبول بالكليات ضمن أعمال تنسيق الجامعات 2024، والتى تجرى وفقا لقواعد التوزيع الجغرافى.

وأوضح مكتب التنسيق، أنه يتم توزيع الطلاب وفقًا لتجميع الجامعات في عدة مجموعات (بالنسبة للإدارات التعليمية) ويلتزم الطالب باختيار الكليات الممكنة في قطاع ما من المجموعة (أ) قبل البدء في اختيار كليات أخرى من قطاع المجموعة (ب) ويلتزم الطالب باختيار الكليات الممكنة من قطاع المجموعة (ب) قبل البدء فى أي اختيار من قطاع المجموعة (ج) كما يلي:


☆ مجموعة (أ) إجبارية: وهي الجامعة أو الجامعات الأقرب لإدارته التعليمية، وفي بعض الحالات تكون أكثر من جامعة؛ لأن إدارته التعليمية تقع في حيز متساوي المسافة بين الجامعتين.
☆ مجموعة (ب) إجبارية: بعد استكمال الاختيارات في المنطقة (أ): عدة جامعات تقع قرب حيز الإدارة التعليمية للطالب، ولا يوجد فرق في اختيار أى منها قبل الأخرى.
☆ مجموعة (ج): باقي الجامعات التي بها كليات لهذا القطاع، يُسمح للطالب باختيار أي منها، وتعتبر متساوية، حيث إنها جميعًا تبعد عن محل سكنه وإدارته التعليمية.







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