تنسيق الكليات 2024.. مكتب التنسيق يتسلم نتيجة الثانوية ويبدأ دراسة مجاميع الطلاب

كتب محمد صبحى

تسلم مكتب التنسيق للقبول بالجامعات، نتيجة الثانوية العامة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ويعكف حاليا برئاسة السيد عطا مستشار وزير التعليم العالى لسياسات القبول بالجامعات، على دراسة وتحليل نتائج الطلاب لوضع شرائح المجموع التكرارى لدرجات الطلاب ومن ثم وضع الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الأولى تمهيدا لإعلانها وإعلان الجدول الزمنى لتسجيل الرغبات بموقع التنسيق الإلكترونى لطلاب تنسيق المرحلة الأولى.

فيما تشهد الجامعات المصرية حالة من التأهب والاستعدادات المكثفة تمهيدا لاستقبال طلاب الثانوية العامة، حيث يتم مراجعة جاهزية معامل التنسيق لاستقبال الطلاب وتسجيل الرغبات لطلاب تنسيق المرحلة الأولى.

وأكد مكتب التنسيق للقبول بالجامعات، أن تسجيل الرغبات بالنسبة لطلاب تنسيق المرحلة الأولى، سيتم عبر موقع التنسيق الإلكترونى، وأن خدمات التنسيق الإلكترونى تقدم مجانا دون أى رسوم من الطلاب مقابل تسجيل الرغبات.