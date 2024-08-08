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تنسيق الكليات 2024..قائمة كليات ومعاهد تقبل حتى 50% لطلاب أدبى

الخميس، 08 أغسطس 2024 02:53 م
تنسيق الكليات 2024..قائمة كليات ومعاهد تقبل حتى 50% لطلاب أدبى موقع التنسيق الإلكترونى - أرشيفية
كتب محمد صبحى

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تسلم مكتب التنسيق للقبول بالجامعات، نتيجة الثانوية العامة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ويعكف حاليا برئاسة السيد عطا مستشار وزير التعليم العالى لسياسات القبول بالجامعات، على دراسة وتحليل نتائج الطلاب لوضع شرائح المجموع التكرارى لدرجات الطلاب ومن ثم وضع الحدود الدنيا لـ تنسيق المرحلة الأولى تمهيدا لإعلانها وإعلان الجدول الزمنى لتسجيل الرغبات بموقع التنسيق الإلكترونى لطلاب تنسيق المرحلة الأولى.

ويأتى ذلك وسط توقعات بارتفاع الحد الأدنى للقبول بالكليات بـ تنسيق الجامعات 2024 ، وذلك نظرا لوجود ارتفاع فى النسبة العامة للناجحين بالثانوية العامة هذا العام والتى سجلت 81.3% مقارنة بنتيجة الثانوية العامة 2023، والتي سجلت نسبة النجاح المئوية 78.8%،وهو ما يشير فى ارتفاع تنسيق الجامعات هذا العام مقارنة بالعام الماضى بنسبة تتراوح من 1% لـ 2 %.

وفيما يلى ينشر" اليوم السابع" الحدود الدنيا للشعب الأدبية بتنسيق الجامعات 2023 كدليل استرشادى للطلاب للتعرف على الكلية التي قد يلتحق بها وذلك وسط توقعات بارتفاع التنسيق هذا العام عن العام الماضى نظرا لارتفاع مجاميع الطلاب فى الثانوية العامة وهى على الرابط التالى 







موقع تنسيق الثانوية العامة 2024

تنسيق ثانوية عامة 2024

مؤشرات تنسيق الثانويه العامه

كليات تقبل من 60 علمي علوم 2024

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