القوات المسلحة الروسية تنفذ 19 ضربة مشتركة على أهداف في أوكرانيا

أ ش أ

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم /الجمعة/، بأنه تم تنفيذ خلال الفترة من 3 إلى 9 أغسطس الجاري 19 ضربة مشتركة على أهداف في أوكرانيا.



وذكرت وزارة الدفاع- في بيان، أوردته وكالة "سبوتنيك" الروسية- "نفذت القوات المسلحة 19 ضربة جماعية بأسلحة عالية الدقة وطائرات دون طيار هجومية، ما أسفر عن إصابة مؤسسات صناعة الدفاع الأوكرانية ومنشآت صناعة الطاقة ذات الصلة، والبنية التحتية للمطارات، وأنظمة الدفاع الجوي، ومخازن الطائرات بدون طيار".



وأوضح أن "في المجمل، خلال القتال في هذا الاتجاه، فقد العدو ما يصل إلى 945 عسكريًا و102 مركبة مدرعة، وتم تدمير قاذفات صواريخ مضادة للطائرات "بوك إم 1" وثلاثة مدافع ميدانية".



في السياق.. ذكر بيان وزارة الدفاع الروسية، أن الطيران والقوات الصاروخية والمدفعية وأطقم الطائرات من دون طيار ومعدات الدفاع الجوي الروسية أسقطت 5 مقاتلات أوكرانية، خلال أسبوع، ضمن نطاق العملية العسكرية الخاصة.



وأضاف أنه تم إسقاط 3 منصات لراجمات "فامبير" وقاذفتي صواريخ للدفاع الجوي من طراز "إس - 125"، و3 محطات رادار، وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي 3 مقاتلات تابعة للقوات الجوية الأوكرانية في أسبوع، طائرتين من طراز "ميج 29"، وواحدة من طراز "سو 27".



وأوضح البيان، أن 55 عسكريا أوكرانيا استسلموا للقوات الروسية عند خطوط التماس خلال الأسبوع المنصرم.



وأشار البيان إلى أن قوات أسطول البحر الأسود صدت هجوم 7 قوارب مسيرة في قاعدة سيفاستوبول البحرية، وأثناء صد الهجوم، تم تدمير جميع القوارب المسيرة.



وأكد البيان أنه خلال الأسبوع قامت وحدات من قوات مجموعة "المركز" بتحرير مناطق تيموفيفكا ونوفوسيلوفكا بيرفايا وفيسيلوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 2520 عسكريًا، ودبابتين، و17 مركبة قتال مدرعة.