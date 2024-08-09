اليوم السابع
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القابضة للتشييد: تنفيذ مشروعات خارج البلاد يحل المشكلات المالية للشركات

الجمعة، 09 أغسطس 2024 12:00 ص
القابضة للتشييد: تنفيذ مشروعات خارج البلاد يحل المشكلات المالية للشركات مشروعات انشائية
كتب عيد الحليم سالم

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‏أكدت مصادر بالشركة القابضة للتشييد والتعمير،  إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أن حصول شركات المقاولات التابعة وتنفيذ مشروعات كبيرة خارج البلاد، خاصة في دول الخليج، يساهم في حل المشكلات المالية للشركات، ولو بشكل جزئي.

أضافت  المصادر لليوم السابع انه من المهم سعي الشركات للحصول على مشروعات جديدة، سواء في دول الخليج خاصة أن اغلب الشركات التابعة لها سابقة أعمال جيدة جدا في تلك الدول، أو الحصول على مشروعات في ليبيا‬.

‏ووجه الدكتور هاني سليمان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب والقائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، الشركات التابعة بالدخول في كافة المناقصات العالمية؛ للفوز في مشروعات في دول الخليج وفي إفريقيا حتى تتحسن مواردها المالية بشكل كبير، و تساهم في توفير العمل للعمال وللعاملين في تلك الشركات، بالإضافة إلى مساهمتها في توفير العملة الصعبة، وبالتالي تحسين الاقتصاد المصري، ‏حيث انه شركة قطاع الأعمال العام جزء من منظومة الاقتصاد الوطني.

‏وتعمل شركات المقاولات المصرية مختار إبراهيم ، النصر العامة للمقاولات حسن علام في مشروعات بدول الخليج وأفريقيا، كما تسعى للحصول على مشروعات في ليبيا في إطار خطة إعمار ليبيا خلال الفترة الحالية.

 







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