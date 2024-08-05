وزير قطاع الأعمال يعقد اجتماعا موسعا برؤساء شركات المقاولات التابعة

كتب عبد الحليم سالم

محمد شيمي يوجه بزيادة حجم الأعمال وحسن إدارة المشروعات واستغلال الأصول والتوسع في المشروعات الخارجية

عقد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعا موسعا ورؤساء مجالس إدارات والأعضاء المنتدبين التنفيذيين للشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، بحضور الدكتور هاني سليمان العضو المنتدب للشركة القابضة.

استعرض المهندس محمد شيمي، بحسب بيان الوزارة خطط عمل الشركة القابضة وشركاتها التابعة العاملة في مجالات المقاولات والتطوير العقاري والإسكان ومقاولات الأعمال الكهربائية والاستشارات الهندسية وإدارة الأصول والتنمية الزراعية، ومؤشرات الأداء وحجم الأعمال والمشروعات والتحديات الراهنة والفرص الاستثمارية، وكذلك مساهمة الشركات في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

أكد المهندس محمد شيمي أن شركات التشييد والبناء التابعة تعد من قلاع التنمية والتعمير بما لديها من قدرات وخبرات كبيرة وعلامات تجارية عريقة، مشيرا إلى ضرورة وضع أهداف محددة لتطوير أداء الشركات مدعومة بخطط تنفيذية ومتابعتها بصورة دورية، وتحسين إدارة المشروعات وزيادة حجم الأعمال بجودة عالية، وحسن استغلال الأصول والطاقات المتاحة وتعظيم عوائدها والصيانة الدورية للمعدات، وتعزيز التكامل بين الشركات، والتعاون مع القطاع الخاص، وعقد الشراكات الفعالة، وتكثيف الجهود لتحصيل مستحقات الشركات لدى العملاء، والتوسع في الحصول على مشروعات خارجية، وتنمية الموارد البشرية، وسرعة تطبيق برنامج تخطيط موارد المؤسسات “ERP”.