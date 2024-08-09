الإسكان تختم قرعة تخصيص أراضٍ بالطرح الرابع لبرنامج "مسكن" بـ15 مدينة جديدة

كتب ـ أحمد حسن

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات، أنه تم ختام فعاليات القرعة العلنية اليدوية للطرح الرابع لتخصيص قطع الأراضي السكنية ضمن برنامج " مسكن "، والتي تقدم عليها نحو 102 ألف مواطن لحجز 1747 قطعة أرض تم طرحها بـ 15 مدينة جديدة بمحاور أراضي الإسكان (الأكثر تميزاً – المميز – المتوسط)، والسابق طرحها على الموقع الإلكتروني للهيئة خلال الفترة من 1/4/2024: 30/5/2024.

وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، أنه تم ختام فعاليات إجراء القرعة العلنية وتخصيص قطع الأراضي السكنية بمحور أراضي الإسكان المميز لمدن ( برج العرب الجديدة – ملوي الجديدة – الفشن الجديدة – أخميم الجديدة)، بواقع 227 قطعة أرض تم الاقتراع عليها بين 1248 مواطناً قاموا بسداد جدية الحجز، كما تم إجراء القرعة العلنية وتخصيص قطع الأراضي السكنية بمحور أراضي الإسكان الأكثر تميزاً لمدن (15 مايو – الشروق – 6 أكتوبر – العاشر من رمضان)، بواقع 65 قطعة أرض، تم الاقتراع عليها بين 1449 مواطناً سددوا جدية الحجز.



وأضاف "الشوربجي"، أنَّ فعاليات القرعة العلنية اليدوية لتخصيص قطع الأراضي السكنية الصغيرة ضمن برنامج «مسكن» في أيامها التسعة، شهدت إقبالاً كبيراً من المواطنين المتقدمين لحجز قطع الأراضي ضمن برنامج مسكن، ومرت الإجراءات بكل سهولة وشفافية، وذلك تحت إشراف نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، وبحضور ممثلي الجهات الرقابية ومجلس الدولة، مشيراً إلى أنه تم بث إجراءات القرعة بشكل مباشر على الموقع الإلكتروني للهيئة وذلك حرصاً من الهيئة على راحة المواطنين نظراً للإقبال الكبير منهم على حضور القرعة، وتحقيقاً لمبدأ الشفافية.



جدير بالذكر، أن جلسات القرعة العلنية عُقدت بمقر الصالة المغطاة بإستاد القاهرة الدولي صالة رقم 1، وتم السماح بحضور القرعة العلنية للمتقدمين فقط بموجب ما يفيد سداد جدية الحجز.