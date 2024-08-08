مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية يتفقد مشروعات الإسكان بمدينة 15 مايو

كتب أحمد حسن

تفقد المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، مشروعات الإسكان الجاري تنفيذها بمدينة 15 مايو، فى إطار المتابعة الدورية لكافة مشروعات الإسكان الجارية بأجهزة المدن الجديدة .



وتفقد منطقة القرنفل لمتوسط الدخل بعدد ٩١ عمارة باجمالى ٢١٨٤ وحدة سكنية ، بالإضافة الى بعض الوحدات السكنية للوقوف على حالة التشطيبات الداخلية ومدى جودة الأعمال .

وقال المهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة 15 مايو، أن الجولة شملت أيضا، تفقد منطقة النرجس سكن لكل المصريين ضمن المبادرة الرئاسية وهو محور منخفضى الدخل الذى يضم عدد ( ٤٦٥) عمارة بإجمالي ( ١١١٦٠) وحدة سكنية.

واوضح بأنه تم تفقد بعض العمارات بالمشروع لمتابعة كافة الأعمال الجارية ونسب الإنجاز، لافتا بأنه تم المرور على منطقة ٢٩٠ فدان بالاسكان الاجتماعى لمتابعة حالة كافة جميع الأعمال ومدى مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



خلال الجولة اطلع مساعد نائب رئيس الهيئة على مختلف مراحل التنفيذ بدءا من أعمال البنية التحتية وصولا إلى المراحل النهائية لتسليم الوحدات السكنية للمستفيدين. وأكد على أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة لإنهاء المشروعات مع التأكيد على ضرورة توفير بيئة سكنية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين وتساهم في رفع مستوى المعيشة، مشددا على ضرورة مواصلة العمل بكفاءة ودقة لضمان تسليم المشروعات في الوقت المحدد .