استهداف أحد مراكز القيادة الرئيسية للقوات الأوكرانية على محور خاركوف

وكالات

أعلن مصدر أمني روسي استهداف أحد مراكز القيادة الرئيسية للقوات الأوكرانية على محور مقاطعة خاركوف بهجوم صاروخي ليلة 8 أغسطس. مرجحا تواجد 4 ضباط أوكرانيين رفيعي المستوى وقت الهجوم.

وقال المصدر الأمني الروسي: "تم تنفيذ الضربة الليلية على مركز القيادة الأوكراني الرئيسي للدفاع الجوي والدفاع عن خاركوف، والذي يقع في مالينوفكا، مقاطعة خاركوف. وفي وقت الضربة، وفقا للبيانات الأولية، كان هناك شخصيات من قيادة القوات الأوكرانية والحرس الوطني".

وأضاف أن هؤلاء الجنرالات هم في الواقع المسؤولون عن الهجوم الأوكراني على مقاطعة كورسك.

وحاولت القوات الأوكرانية صباح الثلاثاء الماضي اقتحام أراضي مقاطعة كورسك غربي روسيا، بمهاجمة مواقع الوحدات الروسية التي تغطي حدود الدولة الروسية مع أوكرانيا، في مناطق بلدتي نيكولايفو-دارينو وأوليشنيا.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية، على أنه تم كبح ووقف تقدم العدو في عمق الأراضي الروسية.

وأفاد القائم بأعمال نائب حاكم مقاطعة كورسك أندريه بيلوستوتسكي، بأن 4 أشخاص قتلوا ووقعت إصابات بين المدنيين نتيجة الهجمات التي شنتها القوات الأوكرانية على أراضي المقاطعة. مشيرا إلى أنه تم إجلاء حوالي ثلاثة آلاف مدني من المناطق الحدودية بسبب الوضع العملياتي المعقد هناك.