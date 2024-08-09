أوقاف كفر الشيخ: افتتاح 3 مساجد وقافلة دعوية من الأزهر والأوقاف.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت محافظة كفر الشيخ، افتتاح 3 مساجد بمديرية الأوقاف بكفرالشيخ، بتوجيهات الدكتور أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف، واللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، ومتابعة وإشراف الشيخ عطا بسيوني، وكيل الوزارة، والدكتور عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة. والشيخ ياسر الغول، مدير شئون الإدارات.

يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالمساجد مبنى ومعنى، والحرص المستمر على عمارة بيوت الله وتشييدها ومواكبة الجمهورية الجديدة، ونشر الفكر الوسطي المستنير، وتعميق الحس الإيماني لدى المواطنين.

قال الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف، إنه تم افتتاح 3 مساجد، المسجد القبلي بالقصابي أوقاف سيدي سالم غرب، ومسجد النور بأم الشعور، تابعه لأوقاف الحامول شرق، ومسجد الرحمن 78، التابعة لأوقاف الحامول غرب، وهذه الافتتاحات تمت في جو يسوده البهجة والفرح والسرور

وأكد وكيل الوزارة أن جميع المساجد قد التزمت بالخطبة الموحدة وبالوقت المحدد على مستوى المحافظة ولم يتم رصد أى مخالفات ولله الحمد، سائلاً الله تعالى أن يديم علينا نعمة افتتاح المساجد وتعميرها وتشيدها والحفاظ عليها، كما نسأله سبحانه أن يحفظ مصر وأهلها وأن يجعلها في أمانه وضمانه واحة للأمن والأمان والاستقرار.

كما نظمت مديرية الأوقاف قافلة دعوية بقرية أريمون التابعة لإدارة أوقاف غرب، في إطار حرص وزارة الأوقاف على نشر الوعي وإيمانًا منها بأهمية دور الدعاة في الإصلاح والتنوير، ضمن 10 من علماء وزارة الأوقاف، تحدثوا جميعًا حول موضوع: "نعمة الماء"، وضمن القافلة الشيخ عطا محمد بسيوني، مدير المديرية، والشيخ علي حمدون أحم، مدير الإدارة، والشيخ إيهاب محمد عبد التواب، إمام وخطيب، والشيخ محمد محمد عبد السميع، إمام وخطيب، والشيخ يوسف رزق حسن ذكري، إمام وخطيـب، والشيخ علي محمد حسن الصالحي، إمام وخطيب، والشيخ رضا مصطفى الجندي، إمام وخطيب، والشيخ محمد صادق السواق، إمام وخطيب.



افتتاح مسجد الرحمن



خلال افتتاح مسجد بكفر الشيخ



قافلة دعوية لاوقاف كفر الشيخ والأزهر



