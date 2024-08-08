اليوم السابع
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وزارة العمل تعلن 700 فرصة عمل لفتيات 15 محافظة بمجال "أخصائيات تمويل"

الخميس، 08 أغسطس 2024 11:00 ص
وزارة العمل تعلن 700 فرصة عمل لفتيات 15 محافظة بمجال "أخصائيات تمويل" وزارة العمل
كتبت آية دعبس

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أعلنت وزارة العمل ،اليوم الخميس،عن 700 فرصة عمل جديدة ،لفتيات 15 محافظة ،من سن 18 إلى 35 سنة، وأصحاب المؤهلات العليا والمتوسطة، ويمكن التقديم عليها ،من خلال  شهر أغسطس 2024 الجارى .

وأوضحت الوزارة، إن مجال العمل في هذه الفرص ، "أخصائيات تمويل " ،داخل أحد مؤسسات للتمويل الأصغر ،بفروع: القاهرة ، والجيزة ، والقليوبية ، والإسكندرية ، والمنوفية ، والغربية ، والدقهلية ، والشرقية ، وكفر الشيخ ، والبحيرة ، ودمياط ، وبنى سويف ، والمنيا ، وأسيوط، وسوهاج ..ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات محمد جبران وزير العمل بإيجاد فرص عمل للشباب ،بالتعاون والتنسيق مع القطاع الخاص ..

وبحسب بيان ،قالت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة ،أن الرواتب مجزية، وتأمين صحى، وإجتماعى، ووثيقة تأمين على الحياة..وأن التقديم بفروع المؤسسة،لسكان 15 محافظة .

وأشارت إلى أن مواعيد العمل من الساعة التاسعة صباحاً ،حتى الرابعة عصراً،والإجازة الأسبوعية، يومي الجمعة والسبت..ويمكن الإستفسار، والتقديم من خلال التواصل على أرقام 01024956781 – 01280434414 

 







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