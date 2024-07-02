اتحاد العمال: تأمين صحى للعمالة غير المنتظمة أبرز مطالبنا من الحكومة الجديدة

كتبت آية دعبس

قال المهندس عيد مرسال رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضى، الأمين العام لاتحاد العمال، إن هناك حزمة من المطالب الرئيسية للعمال بشكل عام في كافة المجالات، وعمال قطاعات النقابة بشكل خاص من الحكومة الجديدة، موضحا أن من أهمها الاستمرار فى التوسع وزيادة المشروعات الزراعية على مستوى الجمهورية، لما لها من إنعكاس بشكل إيجابى على توفير الغذاء، وتوفير فرص عمل للشباب، والتوسع في الصادرات الزراعية، بما يدعم توفير العملة الصعبة لمصر.

وأضاف مرسال، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": "كما نطالب بتعميم التأمين الاجتماعى والصحى على كافة العمالة، وخاصة العمالة غير المنتظمة التى سبق مطالبتنا بضمهم لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148، خاصة في ظل وجود حصة يتم دفعها في التأمينات من أصحاب المقاولات والتي يمكن توجيهها لصالح هذا الأمر"، مشيرا إلى ضرورة سرعة إصدار قانون العمل الجديد لتحقيق الاستقرار فى بيئة العمل، وزيادة الدورة النقابية من 4 إلى 5 سنوات أسوة بمجلسى النواب والشيوخ.



وطالب أمين عام اتحاد العمال، الحكومة الجديدة بالاقتراب من المواطنين فى الشارع، للاطلاع على مشاكلهم الحقيقية على أرض الواقع، والعمل على حلها أولا بأول، بالإضافة إلى وجود اتصال دائم ومباشر بين اتحاد العمال والحكومة، فضلا عن إعادة النظر في قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 185 لسنة 2020، وحل مشكلات العمال في هذا القطاع، وتعديل نسب تمثيل العمال في مجالس الإدارة للشركات، مؤكدا على استمرار دعم العمال للدولة والجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، للحفاظ على استقرار الدولة وأمنها في ظل ما تشهده دول العالم من أحداث.