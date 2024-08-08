زيادة أعداد وحدات Valley towers لاستيعاب طلبات المواطنين.. إنفوجراف

كتب أحمد حسن

قررت وزارة الإسكان زيادة عدد الوحدات السكنية المتاحة للحجز بمشروع "Valley towers " بمدينة حدائق أكتوبر، ليصبح 2406 وحدات جاهزة للاستلام الفورى بدلا من 984 وحدة، وبنفس الشروط المعلن عنها بالإعلان السابق.

وجاءت تلك الزيادة لاستيعاب أكبر قدر من طلبات المواطنين المتقدمين للحجز، نظراً لحجم الطلب المرتفع على حجز الوحدات السكنية بالمشروع والاقبال الكبير، واستجابة من هيئة المجتمعات العمرانية للطلبات المقدمة من العملاء.

وتتراوح مساحات الوحدات بين( 95م2 : 101 م2).



شروط الطرح وأسلوب الحجز والموقع والمساحات والأسعار وأسلوب السداد وكراسات الشروط متاحة على موقع مسكن محور الوحدات www.reserve.newcities.gov.eg حتى موعد نهاية الحجز في 29 /8/ 2024، وسيتم الإعلان عن موعد مكان القرعة العلنية اليدوية بين المتقدمين في موعد لاحق.