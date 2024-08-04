وزير الإسكان يعلن زيادة الوحدات السكنية المطروحة بمشروع "Valley towers"

كتب أحمد حسن

الشربيني: تم زيادة عدد الوحدات المطروحة لاستيعاب أكبر قدر من طلبات المواطنين المتقدمين للحجز

صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم زيادة عدد الوحدات السكنية المتاحة للحجز بمشروع "Valley towers " بمدينة حدائق أكتوبر، ليصبح 2406 وحدات جاهزة للاستلام الفوري بدلا من 984 وحدة، وبنفس الشروط المعلن عنها بالإعلان السابق.

وأضاف وزير الإسكان، أنه تم زيادة عدد الوحدات المطروحة لاستيعاب أكبر قدر من طلبات المواطنين المتقدمين للحجز، نظراً لحجم الطلب المرتفع على حجز الوحدات السكنية بالمشروع والاقبال الكبير، واستجابة من هيئة المجتمعات العمرانية للطلبات المقدمة من العملاء.

وأوضح الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، أن مساحات الوحدات تتراوح بين( 95م2 : 101 م2)، وأن شروط الطرح وأسلوب الحجز والموقع والمساحات والأسعار وأسلوب السداد وكراسات الشروط متاحة على موقع مسكن محور الوحدات www.reserve.newcities.gov.eg حتى موعد نهاية الحجز في 29 /8/ 2024، وسيتم الإعلان عن موعد مكان القرعة العلنية اليدوية بين المتقدمين في موعد لاحق.