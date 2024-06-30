خطوات حجز مشروع valley towers بمدينة حدائق أكتوبر

كتب أحمد حسن

ينشر اليوم السابع خطوات حجز وحدات مشروع valley towers بمدينة حدائق أكتوبر ، حيث حددت كراسة الشروط الخطوات متمثلة فى الآتى: ..

أولا: الحجز من خلال فورى .

- يقوم المتقدم بالدخول على موقع حجز وحدات مشروع valley towers .

- يقوم باستعراض كراسة الشروط للتعرف على الشروط المالية والعقارية.

- يقوم بإنشاء حساب خاص له على موقع مسكن https://reserve.newcities.gov.eg وهو الموقع المخصص لحجز وحدات مشروع valley towers بمدينة حدائق اكتوبر.

- بعد إنشاء الحساب يقوم بالدخول على الحساب الخاص به وملء البيانات المطلوبة واختيار الوحدة.

- الحجز مستمر لمدة شهرين اعتبارا من اليوم 30-6-2024 وحتى يوم 29-8-2024

- إدخال الرقم القومي والاسم المذكور في البطاقة (إلزامي)

- إدخال البريد الالكتروني لصاحب الطلب علما بأنه الوسيلة الدائمة للاتصال بين الهيئة والمتقدم للحجز

- إدخال رقم المحمول مصري

- ادخال محافظة محل الإقامة والعنوان الحالي المراسلات الرسمية)

- تحميل صورة من بطاقة الرقم القومي وجه وظهر في ورقة واحدة الخاص بالمتقدم للحجز

- سيتم إرسال رسالة الى البريد الكتروني المسجل لتأكيد نجاح التسجيل ويحتوي على رابط يجب الضغط عليه لتفعيل الحساب.



- يقوم المتقدم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور للدخول على النظام

- يقوم المتقدم باستعراض الموقع العام للوحدات المطروحة وعند الدخول الى المشروع (الحي) يوجد رابط لتقديم طلب حجز جديد

- يقوم المتقدم باختيار البيانات التالية أو تعديلها:

المدينة - المشروع - الطابق المراد الحجز به ) ارضي - متكرر - اخير )

- تحميل مستندات التقديم (الرقم القومي للزوج الزوجة - شهادات ميلاد الأولاد القصر) ويتم تجميع المستندات في ملف بصيغة pdf لا يتعدي حجمه ٢ ميجا

- عند الضغط على تقديم طلب الحجز يظهر رسالة تم حفظ طلب الحجز المبدئي ولن يتم الحجز النهائي للوحدة السكنية الابعد تحويل مبلغ ( جدية الحجز + مصاريف الدراسة ..

- سيظهر في جدول الطلبات البيانات التي تم إدخالها وكود الحجز و الرقم المرجعي لفوري لاستخدامه عند سداد التالي:

- سداد مصاريف دراسة الطلب

- سداد مبلغ جدية الحجز المدون بكراسة الشروط



- يقوم المتقدم للحجز بسداد مبلغ جدية الحجر المدون بكراسة الشروط بالاضافة الى مصروفات الدراسة.

- يقوم المتقدم للحجز بإرفاق إقرار بسلامة جميع البيانات المدخلة والورقيات اللازمة للتقديم والمحددة في صفحة كراسة الشروط ثم الضغط على تسجيل الطلب وسيتم إرسال رسالة بأن الطلب قيد التفعيل لحين إرفاق مستند السداد قبل تاريخ انتهاء موعد الحجر المحدد بالإعلان.