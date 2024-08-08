المركز التكتولوجى بأسوان.. خدمات سريعة ودقيقة ومتكاملة تعرف عليها

أسوان- صلاح المسن

يقدم المركز التكتولوجى بديوان محافظة أسوان خدمات سريعة ودقيقة ومتكاملة وفقًا لأعلى مستوى تكنولوجى وبتقنيات عالية لسرعة تلبية المطالب الجماهيرية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطن.

ومن أجل العمل على رفع كفاءة الجهاز الإدارى فى كافة قطاعات التعامل مع المواطنين، لتحقيق الشفافية والنزاهة فى الجهاز الحكومى، وتقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطن وتحقيقًا لأهداف رؤية مصر 2030

من جهته تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، اليوم المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بمبنى ديوان عام المحافظة، واستمع محافظ أسوان لمطالب وإحتياجات المواطنين الذين ألتقى بهم.

ووجه محافظ أسوان، إلى تهيئة كافة الأجواء المناسبة داخل المركز بشكل راقى حتى يتسنى تلقى المواطن للخدمة بصورة حضارية وسريعة ودقيقة ومتكاملة من خلال منظومة " الشباك الواحد" الذى يهدف إلى فصل مقدم الخدمة عن طالبها، وميكنة الخدمات الجماهيرية لتبسيط وتسهيل إجراءات الحصول عليها فى أقل وأسرع وقت.

وكلف الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، بأهمية تحقيق التكامل بين كافة الجهات المعنية من أجل الوصول إلى أفضل مستوى من تقديم الخدمات للمواطنين وفقًا لأعلى مستوى تكنولوجى وبتقنيات عالية لسرعة تلبية المطالب الجماهيرية على الوجه الأكمل.