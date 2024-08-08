تجهيز البحيرات الصناعية بأسوان لاستقبال 3.5 مليون م3 من مياه الأمطار والسيول

أسوان- صلاح المسن

تعمل الأجهزة الفنية المختصة بمحافظة أسوان بالتعاون مع الري، علي تجهيز البحيرات الصناعية، لإستقبال 3.5 مليون م3 من مياه الأمطار والسيول.

في نفس السياق وللمتابعة الميدانية لخطة محافظة أسوان، فى مواجهة تداعيات الأمطار الغزيرة والسيول التى شهدتها أمس ، تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الأعمال الصناعية من البحيرات والمخرات للسيطرة على مياه الأمطار والسيول والإطمئنان على الجهود التى قامت بها الأجهزة المختصة بالتعاون مع مديرية الرى لمتابعة مسار مياه الأمطار والسيول ببحيرة وادى أبو سبيرة الصناعية بالخطارة بطاقة تخزينية 2 مليون م3 ضمن خطوط مواجهة السيول بطول 40 كم شرق مدينة أسوان ، والتى تدفقت من الأودية والمخرات الطبيعية بنحو مليون و 700 ألف متر مكعب ، منها مليون م3 تم تحويلها عبر مخر سيل الكسارة ، و 500 ألف م3 عبر بحيرة وادى أبو سبيرة ، و200 ألف م3 عبر سد الأعقاب ، ثم المخر الصناعى حتى وصولها لمجرى نهر النيل فى سهولة تامة دون أى عوائق .

وأثناء جولته التفقدية التى رافقه فيها المهندس محمد على رئيس الإدارة المركزية للرى ، وسيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان ، فضلاً عن القيادات التنفيذية المختصة ، قدم الدكتور إسماعيل كمال شكره للعاملين بالفرق الفنية بمديرية الرى على مواصلتهم الليل بالنهار من أجل مجابهة أى مخاطر فى مسار الأعمال الصناعية بالتعاون مع الوحدة المحلية من خلال توزيع المعدات على الأماكن المحتمل سقوط المياه بها ، والتى تم تجهيزها لإستقبال 3.5 مليون م3 أخرى مما يثمر عن تحقيق السيطرة على كميات المياه بشكل جيد فى ظل تطبيق الخطة المتكاملة التى قامت المحافظة بوضعها برؤية جديدة فى التعامل مع الأمطار والسيول على 3 مراحل قبل وأثناء وبعد سقوطها .

وأكد على أن هناك تواصل وتنسيق مستمر مع وزارة الموارد المائية والرى بقيادة الدكتور هانى سويلم للإنتهاء من أعمال تطهير كافة البرابخ وإزالة أى تعديات من المخرات لتحقيق الجاهزية الكاملة لها لإستقبال أى كميات من مياه الأمطار أو السيول .

واطمئن محافظ أسوان على سلامة الأهالى والمواطنين ومنازلهم من بدو العربان المقيمين بمنطقة خور أبو سبيرة وعدم حدوث أى أضرار لديهم من الأمطار .