وزير الصحة يلتقى سفير دولة العراق لدى مصر لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك

كتب وليد عبد السلام

استقبل الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الدكتور قحطان الجنابي، سفير دولة العراق لدى مصر، والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في المجال الصحي، وذلك اليوم الأربعاء، بمقر الوزارة في مدينة العلمين الجديدة.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لـ وزارة الصحة والسكان، أن الوزير أكد فى مستهل الاجتماع على عمق وقوة العلاقات بين الدولتين الشقيقتين على مدار سنوات طويلة، مؤكدا اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتكثيف التعاون مع دولة العراق في مختلف المجالات الصحية والدوائية، لدعمها فى تطوير نظامها الصحي.

وأضاف "عبد الغفار" أن الاجتماع تناول مناقشة التعاون في مجال الدواء، حيث أكد الوزير في هذا الشأن أهمية تحقيق التكامل في تسجيل الدواء المصري في دولة العراق خاصةً الأدوية الأساسية، بما يضمن خفض تكاليف استيراد الأدوية فى العراق.

وتابع "عبد الغفار" أن الاجتماع تناول أيضًا مناقشة التعاون في مجال تقديم الخدمات الطبية سواء الاستعداد لاستقبال مرضى من دولة العراق وإجراء الجراحات الدقيقة والتخصصية وتقديم الخدمات العلاجية لهم بالمستشفيات المصرية، او إرسال فرق طبية لدولة العراق للمساهمة فى تقديم الخدمات للشعب العراقي، وذلك في ضوء الاحتياجات والتخصصات المطلوبة.

وأشار "عبد الغفار" إلى أن الاجتماع تطرق الى بحث التعاون في مجال التدريب، من خلال اعتماد برامج تدريبية مشتركة بين وزارتى الصحة بالدولتين، فضلاً عن مناقشة نقل الخبرات المصرية في مجال الإنشاءات والتجهيزات الطبية للدولة العراقية، حيث أكد الوزير في هذا الشأن أن مصر تمتلك خبرات كبيرة في في مجال بناء المشروعات الصحية والمدن الطبية وفقاً للمعايير والاكواد العالمية في الإنشاءات الحديثة.

وأضاف "عبد الغفار" أن الوزير وجه خلال الاجتماع بدراسة توفير مكتب صحي لدولة العراق في مصر، لافتاً إلى أن الاجتماع تناول النقاش حول سبل التعاون لتقديم الدعم الصحي للأشقاء من الفلسطينيين داخل دولتي مصر والعراق.

حضر الاجتماع الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتورة علا خير الله، رئيس قطاع التدريب والبحوث، والدكتور بيتر وجيه، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور حاتم عامر، معاون وزير الصحة للعلاقات الصحية الدولية.