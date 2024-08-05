زيادة ضخ منتجات زيت الطعام بمنافذ وزارة التموين بعد تخفيض الأسعار

كتب مدحت وهبة

حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية على ضخ كميات كبيرة من منتجات زيت الطعام بمنافذ المجمعات الاستهلاكية في ظل زيادة الإقبال على الشراء بعد تخفيض أسعار العديد من أصناف زيت الطعام بالمنافذ لتخفيف العبء على المواطنين.

كما يحرص الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية على توفير وتأمين مخزون استراتيجى من كافة السلع الاساسية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية إضافة الى ضبط الأسواق واستقرار أسعار السلع.

وتستمر الوزارة في طرح سعر لتر زيت الطعام الخليط بـ 80 جنيها بدلا 61 جنيها، وعبوة زيت الطعام "ذرة" وزن 2.2 لتر بـ 213 جنيها بدلا من 265 جنيها وسعر عبوة زيت "ذرة" 1.6 لتر بـ 160 جنيه بدلا من 200 جنيها وعبوة زيت "ذرة "وزن 800 جرام بـ 83 جنيها بدلا 100 جنيه وزيت طعام "عباد" عبوة 2.2 لتر بـ 181 بدلا من 230 جنيها وعبوة زيت "عباد" 1.6 لتر بـ 135 بدلا 170 جنيها وعبوة زيت "عباد" وزن 800 جرام بـ 71.5 جنيه بدلا 88 جنيها وعبوة زيت "عباد" وزن 750 جرام بـ 61.5 بدلا من 73 جنيه وطرح عبوة زيت طعام "ذرة" وزن 500 جرام 42 جنيها بدلا من 49 جنيه.