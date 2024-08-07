واردات السلع الاستهلاكية تتراجع إلى 298 مليون دولار مايو الماضى

كتب: مدحت عادل

حققت الواردات المصرية من السلع الاستهلاكية المعمرة تراجعا طفيفا في الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغت القيمة الإجمالية للواردات نحو 298 مليون و173 ألف دولار في شهر مايو الماضي، بينما كانت نحو 305 مليون و978 ألف دولار في شهر مايو عام 2023، بتراجع بلغت قيمته 7 ملايين و805 ألف دولار.

وساهمت عدة بنود فى تراجع واردات مصر من السلع الاستهلاكية خلال الفترة المذكورة، ومن بينها واردات الأثاث والمقاعد والتي بلغت 6 ملايين و988 ألف دولار فى شهر مايو الماضى، مقابل 10 ملايين و78 ألف دولار في نفس الشهر عام 2023، بتراجع بلغت قيمته 3 ملايين دولار، يليها واردات الأشرطة والأقراص الممغنطة والتى تراجعت لمستوى 163 ألف دولار فى مايو الماضى، مقابل 16 مليون و150 ألف دولار في نفس الشهر عام 2023، بتراجع بلغت قيمته 15 مليون و987 ألف دولار.

وجاء تراجع إجمالى واردات السلع الاستهلاكية المعمرة على الرغم من الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها واردات سيارات الركوب والتي قفزت إلى نحو 208 مليون و340 ألف دولار، بينما كانت نحو 180 مليون و916 ألف دولار في نفس الشهر عام 2023، بزيادة بلغت 27 مليون و424 ألف دولار، بالإضافة إلى واردات الغسالات والتى ارتفعت إلى 3 ملايين و973 ألف دولار في مايو الماضي، مقابل مليون و369 ألف دولار في نفس الشهر عام 2023، بزيادة بلغت مليونى و604 ألف دولار.