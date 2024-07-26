ارتفاع طفيف فى واردات مصر من التبغ لتتجاوز 20 مليون دولار فى 4 أشهر

كتب مدحت عادل

سجلت الواردات المصرية من التبغ وورق الدخان ارتفاعا طفيفا خلال الأشهر الأولى من العام الجاري 2024، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وقالت بيانات الجهاز، إن واردات التبغ سجلت نحو 20 مليون و234 ألف دولار خلال الفترة من يناير وحتى شهر أبريل الماضي، بينما كانت نحو 18 مليون و603 ألف دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2023، بزيادة بلغت قيمتها نحو مليون و631 ألف دولار.

وأوضحت بيانات الجهاز، ان واردات مصر من التبغ في شهر أبريل الماضي فقط سجلت نحو 5 ملايين و501 ألف دولار، مقابل نحو مليوني و445 ألف دولار في نفس الشهر عام 2023، بزيادة بلغت قيمتها نحو 3 ملايين دولار.

وجاء ارتفاع الواردات من التبغ على الرغم من تراجع إجمالي الواردات المصرية من المواد الخام خلال هذا الشهر، والتي بلغت نحو 831 مليون و310 ألف دولار، مقابل نحو 838 مليون و487 ألف دولار في نفس الشهر عام 2023، بتراجع بلغت قيمته نحو 7 ملايين و177 ألف دولار.